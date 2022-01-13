"Арсеналу" придется раскошелиться ради Влаховича

Чтобы заполучить нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича в этом месяце, "Арсеналу" придется раскошелиться на 75 миллионов евро (62.6 млн. фунтов).

Влахович, забивший 16 голов в 20 матчах этого сезона Серии А, является приоритетной целью "Арсенала" по укреплению нападения. На "Эмирейтс" уверены, что такого рода бомбардир способен придать импульс "канонирам" для возвращения в Лигу Чемпионов.



Как сообщает The Independent, "Арсенал" готов потратиться на 21-летнего серба в январе, даже если Пьер-Эмерик Обамеянг останется в клубе, но хочет растянуть выплату трансферной суммы на четыре года.



"Фиорентина" в свою очередь хочет получить 75 млн. евро — или хотя бы большую часть этой суммы — сразу. Пойдет ли итальянский клуб на компромисс, во многом зависит от позиции самого Влаховича.



Душан не собирается продлевать свой истекающий через 18 месяцев контракт с "Фиорентиной", но одновременно понимает, что грядущим летом у него может быть больше вариантов продолжения карьеры, нежели сейчас.