"Арсеналу" придется раскошелиться ради Влаховича

Душан Влахович Чтобы заполучить нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича в этом месяце, "Арсеналу" придется раскошелиться на 75 миллионов евро (62.6 млн. фунтов).

Влахович, забивший 16 голов в 20 матчах этого сезона Серии А, является приоритетной целью "Арсенала" по укреплению нападения. На "Эмирейтс" уверены, что такого рода бомбардир способен придать импульс "канонирам" для возвращения в Лигу Чемпионов.

Как сообщает The Independent, "Арсенал" готов потратиться на 21-летнего серба в январе, даже если Пьер-Эмерик Обамеянг останется в клубе, но хочет растянуть выплату трансферной суммы на четыре года.

"Фиорентина" в свою очередь хочет получить 75 млн. евро — или хотя бы большую часть этой суммы — сразу. Пойдет ли итальянский клуб на компромисс, во многом зависит от позиции самого Влаховича.

Душан не собирается продлевать свой истекающий через 18 месяцев контракт с "Фиорентиной", но одновременно понимает, что грядущим летом у него может быть больше вариантов продолжения карьеры, нежели сейчас.


Метки Арсенал, Влахович, Фиорентина

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2022 13:00

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  1. chelsea88 13.01.2022 13:15 # chelsea88
    На этом интерес никчёмного гейклуба аснл закончился. Помечтали и хватит.

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  2. lexa-arsenal 13.01.2022 13:08 # lexa-arsenal
    распиаренка похоже, разведут какой-нибудь мочестер ситей на трансфер

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  3. takernotagiver 13.01.2022 13:05 # takernotagiver
    Пусть нах идут со своим поленом с такими запросами

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