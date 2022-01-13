Роналду не готов мириться с местом ниже третьего

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заявил, что любое место ниже третьего в Премьер-Лиге неприемлемо для него.

Прямо сейчас "Юнайтед" занимает только седьмую позицию в Премьер-Лиге, уступая колоссальные 22 очка лидирующему "Манчестер Сити".



По словам Роналду, он не за этим возвращался в клуб, и главную проблему "Юнайтед" Криштиану видит в области психологии.



"Мы не сможем сократить свое отставание от лидирующих команд, не изменив свой настрой. Это невозможно — думаю, это самое важное".



"Любое место за пределами топ-3 Премьер-Лиги неприемлемо для меня. Таким должен быть наш настрой".



"Чтобы создать что-нибудь хорошее, порой тебе нужно что-нибудь разрушить. Поэтому почему бы и нет? Новый год, новая жизнь, и я надеюсь, "Манчестер" сможет соответствовать уровню, как того хотят фанаты. Они заслуживают этого".



"Мы способны изменить свою ситуацию. Я знаю, как это сделать, но я не буду здесь говорить об этом, потому что это не было бы этично с моей стороны".



"Я лишь скажу, что мы можем выступать лучше — все мы. "Манчестер" обязан творить важные вещи, и мы должны вернуться к этому".



"Я не хочу быть на шестом месте, седьмом месте или пятом месте. Я здесь, чтобы пытаться побеждать и конкурировать".



"Думаю, мы конкурентноспособны, но мы не показываем игры своего высшего уровня. Нам нужно значительно прибавить, и я думаю, мы сможем многого добиться, если изменим свой настрой", — сообщил Роналду Sky Sports.