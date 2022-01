Светская хроника за четверг

Два клуба Премьер-Лиги хотят Александра Головина. "Арсенал" определил три альтернативы Душану Влаховичу. "Манчестер Юнайтед" ведет секретные переговоры с Маурисио Почеттино. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" не планирует покупать полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Дениса Закарию в январе. (Manchester Evening News)



Однако "Юнайтед" контактирует с представителями Закариа. (Christian Falk)



Усман Дембеле покинет "Барселону" в конце сезона, и "Юнайтед" хочет заполучить французского вингера. (Daily Mail)



ПСЖ хочет полузащитника "Юнайтед" Поля Погба, который и сам заинтересован в возвращении на родину. (L'Equipe)



"Челси" возобновил интерес к защитнику "Севильи" Жюлю Кунде, а также следит за Преснелем Кимпембе из ПСЖ и Орельеном Тчуамени из "Монако". (The Sun)



Защитник Антонио Рюдигер совершил прорыв в переговорах о новом контракте и теперь собирается остаться в "Челси", отвергнув интерес "Реала" и ПСЖ. (Daily Mail)



Нападающий "Фиорентины" Душан Влахович сообщил друзьям, что предпочитает перейти в "Ювентус" или "Интер", нежели "Арсенал". (Football.London)



"Арсенал" рассматривает Александера Исака, Джонатана Дэвида и Доминика Калверт-Левина в качестве альтернатив Влаховичу. (CBS Sports)



"Арсенал" открыт к предложениям насчет защитников Калума Чемберса и Пабло Мари. (Sky Sports)



"Рома" вернется за полузащитником "Арсенала" Гранитом Джакой летом. (La Gazzetta dello Sport)



"Эвертон" и "Вест Хэм" хотят российского полузащитника "Монако" Александра Головина. (Чемпионат)



"Астон Вилла" обдумывает покупку полузащитника "Брайтона" Ива Биссума за 40 миллионов фунтов. (The Telegraph)



"Ньюкасл" готов выложить 50 млн. фунтов за уругвайского нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса. (O Jogo)



"Лестер" расторг контракт с защитником Филипом Бенковичем. (Leicester Mercury)



Крайний защитник "Торино" Ола Айна заинтересовал "Лидс". (Calciomercato)



Другое



Маурисио Почеттино из ПСЖ ведет секретные переговоры с "Юнайтед", который выбирает следующего наставника из аргентинца и возглавляющего "Аякс" Эрика Тен Хага. (Le Parisien)



Йерри Мина и Ришарлисон возобновили тренировки с "Эвертоном" после месяца отсутствия. (Daily Mail)



Владелец "Олдхэма" из Лига Два получает письма с пулями и угрозами расправы. (BBC)



Агент Мино Райола опроверг слухи о том, что ему потребовалась срочная операция. (Daily Star)



Доменек Торрент, бывший ассистент Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", возглавил "Галатасарай". (Goal)



Легенда бразильского футбола Роберто Карлос назвал Джона Терри своим любимым английским игроком. (The Sun)



Нападающий "Бирмингема" Трой Дини рассказал, что провел четыре дня на аппарате ИВЛ, когда заболел коронавирусом. (The Sun)