"Юнайтед" проявляет интерес к Тарику Лэмпти

Тарик Лэмпти "Манчестер Юнайтед" проявляет серьезный интерес к правому защитнику "Брайтона" Тарику Лэмпти.

Как утверждает Daily Mail, наставник "Юнайтед" Ральф Рангник хочет получить "апгрейд" Аарону Ван-Биссаке и Диогу Далоту на правом фланге обороны, и в качестве подходящего игрока "красные дьяволы определили именно Лэмпти.

Клуб с "Олд Траффорд" оценивает Тарика в 30 миллионов фунтов, тогда как "Брайтон", наверняка, попросит за 21-летнего англичанина компенсацию ближе к 40 млн. фунтов.

Сыграв всего три матча за первую команду "Челси", в 2020 году Лэмпти разорвал отношения с лондонским клубом и отправился к "чайкам", где под чутким руководством Грэма Поттера добился впечатляющего прогресса.

Полученная в марте травма задней поверхности бедра заставила Лэмпти пропустить старт этого сезона, однако постепенно Тарик вернулся в свою лучшую форму.

Добавим, ранее Лэмпти также сватали в "Арсенал" и "Тоттенхэм". Но первые прошлым летом обзавелись Такехиро Томиясу, а вторые переключились на Адаму Траоре из "Вулверхэмптона".


Метки Брайтон, Лэмпти, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2022 10:00

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  1. selta 13.01.2022 10:33 # selta
    Старик Лэмпси
    внебрачный сын Фрэнки

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  2. recyjoed 13.01.2022 10:22 # recyjoed
    Тарик? Который убил Призрака? Мелкий ублюдок!

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