Скоулз по-прежнему считает Конте идеальным тренером для МЮ
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что Антонио Конте остается идеальным кандидатом на должность следующего главного тренера "красных дьяволов".
По мнению Скоулза, "Юнайтед" должен был обратиться к Конте еще до того, как Антонио взялся за работу в "Тоттенхэме".
Скоулз разочарован, что "дьяволы" наняли Ральфа Рангника, и надеется, что летом эта ошибка будет исправлена.
"Атмосфера в команде кажется ядовитой. Такое впечатление, что игроки хотят бежать отсюда, нежели приходить сюда".
"От клуба просто исходит ощущение беспорядка — в плане игроков, персонала и главного тренера".
"Манчестер Юнайтед" — крупнейший и лучший клуб. "Юнайтед" должен обладать лучшими людьми на важных ролях, и самая важная роль — главный тренер".
"Мы назначили человека, которого высоко ценят в Европе, но он не добился больших успехов в качестве тренера. И его зовут тренировать крупнейший клуб в мире. У меня это не укладывается в голове".
"Манчестер Юнайтед" должен был назначить лучшего главного тренера из возможных. Они этого не сделали, и я нахожу это удивительным".
"Это должен быть один из пяти лучших тренеров в мире. Тухель, Клопп, Гвардиола — шансов их заполучить нет. Но Антонио Конте? Казалось, это идеальное время для его приглашения".
"Вы видите, как он повлиял на "Тоттенхэм", чей состав и близко не так хорош, ка у "Юнайтед". Думаю, "Юнайтед" ошибся. Но, возможно, им все еще удастся заполучить его летом".
"Вы уже можете видеть, что Конте начинает разочаровываться в своих игроках. Он хочет другое. Думаю, он смог бы добиться чего-нибудь особенного здесь".
"Думаю, мы не узнаем, сколько победителей в этой команде до тех пор, пока мы не обзаведемся тренером действительно элитного топ-уровня", — цитирует Скоулза Daily Mail.
13.01.2022 09:00
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