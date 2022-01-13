Барбоза попросит "Фламенго" отпустить его в Премьер-Лигу
Нападающий "Фламенго" и сборной Бразилии Габриэль Барбоза попросит свой клуб отпустить его в Премьер-Лигу, где в его услугах заинтересован "Вест Хэм".
Ранее в январе "Вест Хэм" сделал предложение "Фламенго" насчет 18-месячной аренды Барбозы с опцией выкупа за 25 миллионов фунтов.
Это предложение по-прежнему в силе, однако "Фламенго" не хочет терять своего бомбардира, забившего 104 гола в 147 матчах за клуб.
В этой тупиковой ситуации Барбоза решил взять инициативу в свои руки. Как сообщает Sky Sports, в четверг представители Габриэя проведут встречу с "Фламенго", и 25-летний игрок попросится на выход.
Барбоза не просто хочет уйти куда-нибудь. У Габриэля есть конкретная цель — отправиться в Премьер-Лигу, и "Вест Хэм" выглядит его наиболее реальным вариантом.
13.01.2022 08:00
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