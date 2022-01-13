Барбоза попросит "Фламенго" отпустить его в Премьер-Лигу

Габриэль Барбоза Нападающий "Фламенго" и сборной Бразилии Габриэль Барбоза попросит свой клуб отпустить его в Премьер-Лигу, где в его услугах заинтересован "Вест Хэм".

Ранее в январе "Вест Хэм" сделал предложение "Фламенго" насчет 18-месячной аренды Барбозы с опцией выкупа за 25 миллионов фунтов.

Это предложение по-прежнему в силе, однако "Фламенго" не хочет терять своего бомбардира, забившего 104 гола в 147 матчах за клуб.

В этой тупиковой ситуации Барбоза решил взять инициативу в свои руки. Как сообщает Sky Sports, в четверг представители Габриэя проведут встречу с "Фламенго", и 25-летний игрок попросится на выход.

Барбоза не просто хочет уйти куда-нибудь. У Габриэля есть конкретная цель — отправиться в Премьер-Лигу, и "Вест Хэм" выглядит его наиболее реальным вариантом.


Метки Барбоза, Вест Хэм, Премьер-Лига, Фламенго

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2022 08:00

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  1. true-manc 13.01.2022 09:04 # true-manc
    КОРОЛЬ FM!

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  2. blueswin 13.01.2022 08:43 # blueswin
    должен пошуметь, странно не сложилось в Италии просто

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  3. empry 13.01.2022 08:01 # empry
    В FM регулярно вырастал в топа. Не раз брал его в команду.

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