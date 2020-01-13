Роналду: "Рангнику нужно время"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду выразил свою поддержку Ральфу Рангнику и призвал дать наставнику "красных дьяволов" время.

Согласно слухам в прессе, Роналду входит в число игроков, недовольных тактикой и методами Рангника.



Однако на словах Криштиану поддерживает Ральфа, а неважную игру "Юнайтед" объясняет тем, что команда не может сразу перестроиться на новый лад.



"С момента своего прихода пять недель назад он изменил многие вещи. Однако ему нужно время, чтобы игроки прониклись его идеями".



"Это требует времени, но я уверен, он хорошо справится со своей работой. Мы знаем, что не играем в свой лучший футбол, но впереди у нас много матчей, чтобы прибавить".



"Думаю, с момента его прихода мы стали лучше в некоторых отношениях, но ему нужно дать время. Непросто изменить дух игроков, культуру, схему и то, как команда играет. Убежден, он справится", — сообщил Роналду Sky Sports.