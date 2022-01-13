Высокий суд обязал китайскую компанию выплатить Премьер-Лиге 157 млн. фунтов

Высокий суд Лондона обязал китайскую компанию PPLive Sports заплатить Премьер-Лиге 157 миллионов фунтов.

В свое время между PPLive Sports и Премьер-Лигой был заключен контракт на трансляцию матчей английского первенства в Китае в течение трех сезонов, начиная с 2019/20.



Стоимость того контракта составила 523 млн. фунтов, однако в сентябре Премьер-Лига расторгла соглашение и передала телеправа сезоны 2020/21 и 2021/22 другим китайским компаниям, поскольку PPLive Sports перестала исполнять свои финансовые обязательства.



Также боссы Премьер-Лиги обратилась в Высокий суд, который принял решение о компенсации, даже без проведения судебного процесса.



Теперь PPLive Sports, у которой с "Интером" одни владельцы в лице Suning Holdings Group, должна выплатить Премьер-Лиге 157 млн. фунтов.