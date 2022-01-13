"Челси" повторно победил "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка Лиги
"Челси" вышел в финал Кубка Лиги, победив "Тоттенхэм" и в ответном полуфинальном матче — 0:1.
Счет первого матча и поддержка своих фанатов заставили "шпор" выдать хороший отрезок на старте, однако "синие" без проблем выдержали это давление и очень скоро перевели игру на чужую половину поля.
А на 18-й минуте гости и вовсе открыли счет. Голкипер хозяев Пьерлуиджи Голлини ошибся на выходе при подаче углового, и Антонио Рюдигер головой отправил мяч в опустевшие ворота с касанием перекладины — 0:1.
Постепенно "Тоттенхэм" пришел в себя и довольно неплохо провел вторую половину первого тайма, если не учитывать создание моментов. На 40-й минуте Пьер-Эмиль Хейбьерг вроде бы заработал пенальти, однако система VAR помогла указавшему на 11-метровую отметку рефери Андре Марринеру понять, что Рюдигер фолил за пределами штрафной площади.
Вскоре после начала второго тайма Марринер еще раз попытался назначить пенальти в ворота "Челси", однако VAR вмешалась и здесь, подтвердив, что Кепа Аррисабалага первым добрался до мяча и уже затем сбил Лукаса Моуру.
"Шпоры" не стали отчаиваться, а принялись атаковать еще яростнее — и гораздо острее, чем до перерыва. На 63-й минуте Харри Кейн даже забил гол, наказав Кепу за ошибку при вводе мяча, однако был зафиксирован офсайд.
Во втором тайме у "Челси" совершенно не шла атакующая игра, однако гости, по крайней мере, не пропустили.
Несмотря на неплохой футбол во втором тайме, "Тоттенхэм" не смог избежать поражения — даже в отдельно взятом матче, не говоря уже о всем противостоянии. "Челси" банально оказался мощнее.
"Тоттенхэм" — "Челси" — 0:1 (0:1) по сумме двух матчей — 0:3
Гол: Рюдигер 18.
"Тоттенхэм": Голлини, Дэвис, Санчес, Танганга, Дохерти (Сессеньон 65), Уинкс (Скипп 81), Хейбьерг, Роял, Ло Чельсо (Хиль 71), Кейн, Моура.
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Сарр, Кристенсен (Силва 66), Ковачич (Канте 77), Жоржиньо (Лофтус-Чик 82), Хадсон-Одои, Маунт (Зийеш 66), Вернер (Алонсо 66), Лукаку.
13.01.2022 00:40
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Последние комментарии:
Состав императоров:
Пидорас
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очередной трофей для тотенхема
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— Спустя всего 350 дней после своего назначения, Томас Тухель стал первым тренером в истории "Челси", который выводил команду в финалы Лиги Чемпионов/Кубка Европейских Чемпионов, Кубка Англии и Кубка Английской Лиги.
[Opta]
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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— Томас Тухель никогда в карьере не проигрывал в полуфиналах:
- Лига Чемпионов
- Кубок Англии
- Кубок Английской Лиги
- Кубок Франции
- Кубок Французской Лиги
- Кубок Германии
[Expected Chelsea]
ИМ-ПЕ-РА-ТОР!!!
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Кейн по-прежнему мертвый, а Сон травмирован. Исход закономерен, тут никакие чудеса Конте не помогут.
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В финале эту помойку нагнут
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Всё куйня надо голубых нагибать через 3 дня! Важный матч!
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С победой … и выходом в финал мужики…
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Вар был на сторону чесли
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Молодцы
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С победой. Кепа красава. А так матч средний, Челси после 0-3 сильно не рвался, ТТХ потел, на ничью наиграл даже наверное, но не хватило. Финал надо брать. Алга Челси!
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Это не Челси выиграл, это Тоттенхэм сам себе проиграл, вообще ребятки не в форме. Плюс судейские решения, плюс пол состава травмированы. Пенсы люто отскочили.
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GG....................
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С ПОБЕДОЙ ИМПЕРАТОРОВ! Как бы и сомнений небыло!
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За ерасыла бились и 2500 рублей за 2 дня
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Всем дружно сосать синий хер, ничего личного, просто сосите, спасибо
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Выносите кубок ИМПЕРАТОРАМ!!!
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Красиво!!!
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конгратс.
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