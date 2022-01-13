"Челси" повторно победил "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка Лиги

"Челси" вышел в финал Кубка Лиги, победив "Тоттенхэм" и в ответном полуфинальном матче — 0:1.

Счет первого матча и поддержка своих фанатов заставили "шпор" выдать хороший отрезок на старте, однако "синие" без проблем выдержали это давление и очень скоро перевели игру на чужую половину поля.



А на 18-й минуте гости и вовсе открыли счет. Голкипер хозяев Пьерлуиджи Голлини ошибся на выходе при подаче углового, и Антонио Рюдигер головой отправил мяч в опустевшие ворота с касанием перекладины — 0:1.



Постепенно "Тоттенхэм" пришел в себя и довольно неплохо провел вторую половину первого тайма, если не учитывать создание моментов. На 40-й минуте Пьер-Эмиль Хейбьерг вроде бы заработал пенальти, однако система VAR помогла указавшему на 11-метровую отметку рефери Андре Марринеру понять, что Рюдигер фолил за пределами штрафной площади.



Вскоре после начала второго тайма Марринер еще раз попытался назначить пенальти в ворота "Челси", однако VAR вмешалась и здесь, подтвердив, что Кепа Аррисабалага первым добрался до мяча и уже затем сбил Лукаса Моуру.



"Шпоры" не стали отчаиваться, а принялись атаковать еще яростнее — и гораздо острее, чем до перерыва. На 63-й минуте Харри Кейн даже забил гол, наказав Кепу за ошибку при вводе мяча, однако был зафиксирован офсайд.



Во втором тайме у "Челси" совершенно не шла атакующая игра, однако гости, по крайней мере, не пропустили.



Несмотря на неплохой футбол во втором тайме, "Тоттенхэм" не смог избежать поражения — даже в отдельно взятом матче, не говоря уже о всем противостоянии. "Челси" банально оказался мощнее.



"Тоттенхэм" — "Челси" — 0:1 (0:1) по сумме двух матчей — 0:3



Гол: Рюдигер 18.



"Тоттенхэм": Голлини, Дэвис, Санчес, Танганга, Дохерти (Сессеньон 65), Уинкс (Скипп 81), Хейбьерг, Роял, Ло Чельсо (Хиль 71), Кейн, Моура.



"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Сарр, Кристенсен (Силва 66), Ковачич (Канте 77), Жоржиньо (Лофтус-Чик 82), Хадсон-Одои, Маунт (Зийеш 66), Вернер (Алонсо 66), Лукаку.