"Челси" повторно победил "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка Лиги

Антонио Рюдигер "Челси" вышел в финал Кубка Лиги, победив "Тоттенхэм" и в ответном полуфинальном матче — 0:1.

Счет первого матча и поддержка своих фанатов заставили "шпор" выдать хороший отрезок на старте, однако "синие" без проблем выдержали это давление и очень скоро перевели игру на чужую половину поля.

А на 18-й минуте гости и вовсе открыли счет. Голкипер хозяев Пьерлуиджи Голлини ошибся на выходе при подаче углового, и Антонио Рюдигер головой отправил мяч в опустевшие ворота с касанием перекладины — 0:1.

Постепенно "Тоттенхэм" пришел в себя и довольно неплохо провел вторую половину первого тайма, если не учитывать создание моментов. На 40-й минуте Пьер-Эмиль Хейбьерг вроде бы заработал пенальти, однако система VAR помогла указавшему на 11-метровую отметку рефери Андре Марринеру понять, что Рюдигер фолил за пределами штрафной площади.

Вскоре после начала второго тайма Марринер еще раз попытался назначить пенальти в ворота "Челси", однако VAR вмешалась и здесь, подтвердив, что Кепа Аррисабалага первым добрался до мяча и уже затем сбил Лукаса Моуру.

"Шпоры" не стали отчаиваться, а принялись атаковать еще яростнее — и гораздо острее, чем до перерыва. На 63-й минуте Харри Кейн даже забил гол, наказав Кепу за ошибку при вводе мяча, однако был зафиксирован офсайд.

Во втором тайме у "Челси" совершенно не шла атакующая игра, однако гости, по крайней мере, не пропустили.

Несмотря на неплохой футбол во втором тайме, "Тоттенхэм" не смог избежать поражения — даже в отдельно взятом матче, не говоря уже о всем противостоянии. "Челси" банально оказался мощнее.

"Тоттенхэм" — "Челси" — 0:1 (0:1) по сумме двух матчей — 0:3

Гол: Рюдигер 18.

"Тоттенхэм": Голлини, Дэвис, Санчес, Танганга, Дохерти (Сессеньон 65), Уинкс (Скипп 81), Хейбьерг, Роял, Ло Чельсо (Хиль 71), Кейн, Моура.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Сарр, Кристенсен (Силва 66), Ковачич (Канте 77), Жоржиньо (Лофтус-Чик 82), Хадсон-Одои, Маунт (Зийеш 66), Вернер (Алонсо 66), Лукаку.


Метки Конте, Кубок Лиги, обзор матча, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2022 00:40

Количество просмотров Просмотров: 1062

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Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 13.01.2022 01:04 # lexa-arsenal
    Состав императоров:
    Пидорас

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  2. unclearness 13.01.2022 00:56 # unclearness
    очередной трофей для тотенхема

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  3. jirrort 13.01.2022 00:55 # jirrort
    — Спустя всего 350 дней после своего назначения, Томас Тухель стал первым тренером в истории "Челси", который выводил команду в финалы Лиги Чемпионов/Кубка Европейских Чемпионов, Кубка Англии и Кубка Английской Лиги.

    [Opta]


    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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  4. jirrort 13.01.2022 00:53 # jirrort
    — Томас Тухель никогда в карьере не проигрывал в полуфиналах:

    - Лига Чемпионов
    - Кубок Англии
    - Кубок Английской Лиги
    - Кубок Франции
    - Кубок Французской Лиги
    - Кубок Германии

    [Expected Chelsea]


    ИМ-ПЕ-РА-ТОР!!!

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  5. brown-ale 13.01.2022 00:52 # brown-ale
    Кейн по-прежнему мертвый, а Сон травмирован. Исход закономерен, тут никакие чудеса Конте не помогут.

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  6. hunter022 13.01.2022 00:51 # hunter022
    В финале эту помойку нагнут

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  7. chelsiukpro 13.01.2022 00:50 # chelsiukpro
    Всё куйня надо голубых нагибать через 3 дня! Важный матч!

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  8. chelsealondon 13.01.2022 00:50 # chelsealondon
    С победой … и выходом в финал мужики…

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  9. terrann 13.01.2022 00:50 # terrann
    Вар был на сторону чесли

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  10. chelsea-69 13.01.2022 00:49 # chelsea-69
    Молодцы

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  11. skydreams 13.01.2022 00:49 # skydreams
    С победой. Кепа красава. А так матч средний, Челси после 0-3 сильно не рвался, ТТХ потел, на ничью наиграл даже наверное, но не хватило. Финал надо брать. Алга Челси!

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  12. vagifspurs 13.01.2022 00:47 # vagifspurs
    Это не Челси выиграл, это Тоттенхэм сам себе проиграл, вообще ребятки не в форме. Плюс судейские решения, плюс пол состава травмированы. Пенсы люто отскочили.

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  13. ataman 13.01.2022 00:47 # ataman
    GG....................

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  14. chelsiukpro 13.01.2022 00:47 # chelsiukpro
    С ПОБЕДОЙ ИМПЕРАТОРОВ! Как бы и сомнений небыло!

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  15. great-alexander 13.01.2022 00:46 # great-alexander
    За ерасыла бились и 2500 рублей за 2 дня

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  16. intellect 13.01.2022 00:45 # intellect
    Всем дружно сосать синий хер, ничего личного, просто сосите, спасибо

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  17. jirrort 13.01.2022 00:44 # jirrort
    Выносите кубок ИМПЕРАТОРАМ!!!

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  18. chebrec 13.01.2022 00:44 # chebrec
    Красиво!!!

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  19. thegodfather 13.01.2022 00:44 # thegodfather
    конгратс.

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