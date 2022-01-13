"Юнайтед" не собирается отпускать Байи в январе
"Манчестер Юнайтед" не планирует отпускать защитника Эрика Байи в аренду на вторую половину этого сезона.
На текущей неделе в итальянской прессе появилась информация, что 27-летний Байи хотел бы отправиться в командировку в "Милан", который готов предложить ему регулярную игровую практику.
Однако Sky Sports стало известно, что "красные дьяволы" никого не собираются отпускать в аренду в этом месяце. Это касается не только Эрика, но и, например, голкипера Дина Хендерсона и полузащитника Донни Ван де Бека.
Добавим, в этом сезоне Байи сыграл только семь матчей за "Юнайтед" в этом сезоне. А прямо сейчас Эрик выступает за сборную Кот-д'Ивуара на Кубке Африки.
13.01.2022 00:05
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