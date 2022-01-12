"Ньюкасл" сделал улучшенное предложение по Диего Карлосу

"Ньюкасл" улучшил свое предложение о покупке защитника "Севильи" Диего Карлоса до 28 миллионов фунтов.

На прошлой неделе стало известно, что "Севилья" отказалась продать Карлоса в "Ньюкасл" за 25 млн. фунтов.



Однако talkSPORT утверждает, что сейчас "сороки" вернулись с увеличенной на 3 млн. фунтов суммой. "Севилья" своего ответа пока не дала.



Сообщается, что главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау надеется обзавестись сразу двумя центральными защитниками в этом месяце, к чему "сорок" подталкивают 42 пропущенных гола в 19 матчах этого сезона Премьер-Лиги — совместно худший результат в дивизионе.



Помимо центра обороны, "Ньюкасл" работает над укреплением почти всех прочих позиций. "Сороки" уже купили правого защитника Кирана Триппьера за 12 млн. фунтов и завершают оформление нападающего "Бернли" Криса Вуда за 20 млн. фунтов.