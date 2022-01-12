"Сити" вернулся на прибыльный уровень и впервые опередил по доходам МЮ
"Манчестер Сити" отчитался о прибыли в размере 2.6 млн. фунтов за сезон 2020/21.
Как сообщает BBC, с 1 июля 2020 по 30 июня 2021 "Сити" впервые в истории заработал больше своих соседей из "Манчестер Юнайтед" — 569.8 млн. фунтов (494.1 млн. фунтов у МЮ).
Завоевание титула Премьер-Лиги и путь до финала Лиги Чемпионов помогли "горожанам" не просто увеличить доходы на 19 процентов относительно предыдущих 12 месяцев, но и выйти в плюс, несмотря на то, что почти всю кампанию 2020/21 подопечные Хосепа Гвардиолы играли без зрителей.
Прибыль "Сити" составила всего 2.6 млн. фунтов, но это отличный результат, если учитывать, что за предыдущий год клуб с "Этихад" отобразил убыток в 126 млн. фунтов.
"За последние два года мы столкнулись с вызовами, которые никто и представить себе не мог. Но благодаря прочности нашего фундамента и коллективным достижениям столь многих людей в предыдущее десятилетие все мы можем смотреть в будущее с уверенностью, зная, что наша траектория четко совпадает с нашими планами", — сообщил президент "Сити" Халдун Аль Мубарак.
12.01.2022 22:00
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КОРОЛИ!!!
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БАРОНЕССЫ!!!
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))))
Сверх прибыльные партнерки наверное)
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