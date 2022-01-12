"Арсенал" встретился с представителями Тилеманса

"Арсенал" провел встречу с представителями полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса.

Столкнувшись с дефицитом центральных полузащитников, "Арсенал" вышел на трансферный рынок для укрепления проблемной позиции.



Ранее днем стало известно, что "канониры" ведут переговоры по аренде Артура Мело из "Ювентуса", но еще одной целью для лондонского клуба является Тилеманс, в этом месяце отмечающий три года на "Кинг Пауэр".



По информации Goal, недавно представители 24-летнего игрока сборной Бельгии даже приезжали на базу "Арсенала" в Колни.



Интерес к Тилемансу проявляют и другие клубы Европы, однако "Лестер" сделает все возможное, чтобы сохранить Юри хотя бы до лета.