Клопп объяснился насчет ложноположительных результатов тестов на коронавирус

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил ситуацию с обилием ложноположительных результатов тестов на коронавирус в своем клубе.

"Ливерпуль" был подвергнут критике после того, как на прошлой неделе Футбольная Лига удовлетворила просьбу мерсисайдского клуба о переносе полуфинального матча Кубка Лиги против "Арсенала".



"Ливерпуль" ссылался на серьезную вспышку коронавируса, однако COVID-19 был подтвержден только у защитника Трента Александер-Арнольда.



По словам Клоппа, "красные" строго следовали правилам, и для того, чтобы подтвердить или опровергнуть результаты первичного тестирования, потребовалось четыре дня.



"Ложноположительный результат — это тест с положительным результатом. Ты получаешь положительный результат, ждешь день-полтора результата повторного теста, который оказывается отрицательным. Это и есть ложноположительный результат".



"Это ничего не меняет в плане карантина. Но чтобы подтвердить или опровергнуть и чтобы знать наверняка, ты должен сделать третий тест. Третий тест покажет, как все на самом деле".



"Между первым тестом и вторым тестом, а также между вторым и третьим тестом ты не можешь использовать игроков. Таковы общие правила, установленные для всех нас".



"Третий тест, который мы сделали, дал отрицательный результат, вот и все. Но это заняло четыре дня. Получая положительный результат при первом тесте, мы должны думать, что это правильный результат. И это, кстати, были ПЦР-тесты", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.