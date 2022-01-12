Клопп объяснился насчет ложноположительных результатов тестов на коронавирус

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил ситуацию с обилием ложноположительных результатов тестов на коронавирус в своем клубе.

"Ливерпуль" был подвергнут критике после того, как на прошлой неделе Футбольная Лига удовлетворила просьбу мерсисайдского клуба о переносе полуфинального матча Кубка Лиги против "Арсенала".

"Ливерпуль" ссылался на серьезную вспышку коронавируса, однако COVID-19 был подтвержден только у защитника Трента Александер-Арнольда.

По словам Клоппа, "красные" строго следовали правилам, и для того, чтобы подтвердить или опровергнуть результаты первичного тестирования, потребовалось четыре дня.

"Ложноположительный результат — это тест с положительным результатом. Ты получаешь положительный результат, ждешь день-полтора результата повторного теста, который оказывается отрицательным. Это и есть ложноположительный результат".

"Это ничего не меняет в плане карантина. Но чтобы подтвердить или опровергнуть и чтобы знать наверняка, ты должен сделать третий тест. Третий тест покажет, как все на самом деле".

"Между первым тестом и вторым тестом, а также между вторым и третьим тестом ты не можешь использовать игроков. Таковы общие правила, установленные для всех нас".

"Третий тест, который мы сделали, дал отрицательный результат, вот и все. Но это заняло четыре дня. Получая положительный результат при первом тесте, мы должны думать, что это правильный результат. И это, кстати, были ПЦР-тесты", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 690

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. explosion 12.01.2022 20:48 # explosion
    Зачем этот лживый клоун продолжает позориться и оправдывается?

    (ответить)

  2. xah 12.01.2022 20:44 # xah
    Епаный немец. Лживая сука. Карма настигнет.

    (ответить)

  3. mixmaster 12.01.2022 20:38 # mixmaster
    Там даже ложных по математике был 0.0000000032% сразу 10 шт получить.

    (ответить)

  4. true-manc 12.01.2022 20:35 # true-manc
    Так много ложноположительных результатов не могло быть. Это очевидная фальсификация, которую надо расследовать.

    (ответить)

  5. ray-black 12.01.2022 20:34 # ray-black
    Плять. Откуда столько ложноположительных тестов если ПЦР тест имеет 99% степень точности? Это был случай всегалактического невезения в одном отдельно взятом клубе? Вот уж вряд ли. Такие тупые отмазки только убеждают в том что это была не что иное как махинация и подлог.

    (ответить)

  6. emil7 12.01.2022 20:29 # emil7
    Да сразу 10 тестов и 10 уколов делай, может тогда повезёт. Ваксер упоротый

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: