Клопп объяснился насчет ложноположительных результатов тестов на коронавирус
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил ситуацию с обилием ложноположительных результатов тестов на коронавирус в своем клубе.
"Ливерпуль" был подвергнут критике после того, как на прошлой неделе Футбольная Лига удовлетворила просьбу мерсисайдского клуба о переносе полуфинального матча Кубка Лиги против "Арсенала".
"Ливерпуль" ссылался на серьезную вспышку коронавируса, однако COVID-19 был подтвержден только у защитника Трента Александер-Арнольда.
По словам Клоппа, "красные" строго следовали правилам, и для того, чтобы подтвердить или опровергнуть результаты первичного тестирования, потребовалось четыре дня.
"Ложноположительный результат — это тест с положительным результатом. Ты получаешь положительный результат, ждешь день-полтора результата повторного теста, который оказывается отрицательным. Это и есть ложноположительный результат".
"Это ничего не меняет в плане карантина. Но чтобы подтвердить или опровергнуть и чтобы знать наверняка, ты должен сделать третий тест. Третий тест покажет, как все на самом деле".
"Между первым тестом и вторым тестом, а также между вторым и третьим тестом ты не можешь использовать игроков. Таковы общие правила, установленные для всех нас".
"Третий тест, который мы сделали, дал отрицательный результат, вот и все. Но это заняло четыре дня. Получая положительный результат при первом тесте, мы должны думать, что это правильный результат. И это, кстати, были ПЦР-тесты", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
12.01.2022 20:00
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Зачем этот лживый клоун продолжает позориться и оправдывается?
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Епаный немец. Лживая сука. Карма настигнет.
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Там даже ложных по математике был 0.0000000032% сразу 10 шт получить.
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Так много ложноположительных результатов не могло быть. Это очевидная фальсификация, которую надо расследовать.
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Плять. Откуда столько ложноположительных тестов если ПЦР тест имеет 99% степень точности? Это был случай всегалактического невезения в одном отдельно взятом клубе? Вот уж вряд ли. Такие тупые отмазки только убеждают в том что это была не что иное как махинация и подлог.
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Да сразу 10 тестов и 10 уколов делай, может тогда повезёт. Ваксер упоротый
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