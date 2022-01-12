"Арсенал" обсуждает аренду Артура Мело

"Арсенал" ведет переговоры насчет аренды полузащитника "Ювентуса" Артура Мело до конца сезона.

Отъезд на Кубок Африки Томаса Партея с Мохамедом Эльнени и уход Эйнсли Мэйтланд-Найлса в "Рому" оставил главного тренера "Арсенала" Микеля Артету только с Гранитом Джакой и Альбером Самби Локонгой из числа центральных полузащитников.



Артета уже говорил, что хотел бы укрепить проблемную позицию, и одним из вариантов, рассматриваемых "канонирами", является 25-летний бразилец Мело.



Как сообщает Daily Mirror, "Арсенал" уже разговаривает с представителями Мело, а "Ювентус" примет решение, отпускать ли Артура в аренду, после матча за Суперкубок Италии против "Интера" в среду вечером — шансы на заключение сделки высоки.



Предполагается, что Мело открыт к переходу в "Арсенал" — Артуру нужна регулярная игровая практика, чтобы иметь шансы на попадание в заявку своей сборной на ЧМ-2022 в Катаре.