Клопп считает интервью Салаха "опасным"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "опасным" свежее интервью своего нападающего Мохамеда Салаха.

В своем интервью журналу GQ Салах заявил, что хочет остаться в "Ливерпуле" и что его запросы по новому контракту не являются "безумными".



Клопп откровения своего подопечного не оценил и продолжает хранить молчание относительно того, как продвигаются переговоры с Мохамедом.



"В наши дни такие интервью представляют опасность. Мы знаем и я знаю, что Мо хочет остаться. Мы хотим сохранить его. Такова ситуация. Такие вещи требуют времени, и я не могу изменить это. У нас все хорошо".



"В ходе переговоров нужно обсудить так много вещей. Также ты привлекаешь третью сторону, агента. Это нормальный процесс, здесь не о чем переживать".



"Я настроен позитивно. Наши фанаты не так нервничают, как вы. Они знают, что люди в клубе занимаются этим. Мы не можем ничего сказать о процессе", — цитирует Клоппа ESPN.