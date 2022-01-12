Клопп считает интервью Салаха "опасным"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "опасным" свежее интервью своего нападающего Мохамеда Салаха.
В своем интервью журналу GQ Салах заявил, что хочет остаться в "Ливерпуле" и что его запросы по новому контракту не являются "безумными".
Клопп откровения своего подопечного не оценил и продолжает хранить молчание относительно того, как продвигаются переговоры с Мохамедом.
"В наши дни такие интервью представляют опасность. Мы знаем и я знаю, что Мо хочет остаться. Мы хотим сохранить его. Такова ситуация. Такие вещи требуют времени, и я не могу изменить это. У нас все хорошо".
"В ходе переговоров нужно обсудить так много вещей. Также ты привлекаешь третью сторону, агента. Это нормальный процесс, здесь не о чем переживать".
"Я настроен позитивно. Наши фанаты не так нервничают, как вы. Они знают, что люди в клубе занимаются этим. Мы не можем ничего сказать о процессе", — цитирует Клоппа ESPN.
12.01.2022 18:00
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Лижи дальше очко амерам, Жлобб
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прибздел жлопп
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