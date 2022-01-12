"Ньюкасл" пытается купить Амаду Айдара

"Ньюкасл" пытается договориться о покупке полузащитника "РБ Лейпциг" Амаду Айдара.

Ранее в январе "Ньюкасл" уже укрепил правый фланг обороны с помощью Кирана Триппьера, а сейчас находится на пороге приобретения нападающего "Бернли" Криса Вуда.



Очередной трансферной целью для "сорок", как утверждает Daily Mail, стал Айдара, которого также связывают с переходом в "Манчестер Юнайтед".



В рассчитанном до 2025 года контракте Айдара предусмотрен пункт о выкупе за 33 миллиона фунтов, однако активировать его можно будет только летом. Чтобы заполучить Амаду в январе, придется заплатить больше.



При этом сам Айдара попросит зарплату в районе 160 тыс. фунтов в неделю, что сделало бы 23-летнего малийца самым высокооплачиваемым игроком в команде Эдди Хау.



Самое сложное для "Ньюкасла" — это убедить Амаду согласиться на борьбу за выживание в Премьер-Лиге.