"Ньюкасл" пытается купить Амаду Айдара
"Ньюкасл" пытается договориться о покупке полузащитника "РБ Лейпциг" Амаду Айдара.
Ранее в январе "Ньюкасл" уже укрепил правый фланг обороны с помощью Кирана Триппьера, а сейчас находится на пороге приобретения нападающего "Бернли" Криса Вуда.
Очередной трансферной целью для "сорок", как утверждает Daily Mail, стал Айдара, которого также связывают с переходом в "Манчестер Юнайтед".
В рассчитанном до 2025 года контракте Айдара предусмотрен пункт о выкупе за 33 миллиона фунтов, однако активировать его можно будет только летом. Чтобы заполучить Амаду в январе, придется заплатить больше.
При этом сам Айдара попросит зарплату в районе 160 тыс. фунтов в неделю, что сделало бы 23-летнего малийца самым высокооплачиваемым игроком в команде Эдди Хау.
Самое сложное для "Ньюкасла" — это убедить Амаду согласиться на борьбу за выживание в Премьер-Лиге.
12.01.2022 17:00
Просмотров: 225
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: