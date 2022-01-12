Артета уверен, что "Арсенал" по-прежнему привлекателен для игроков топ-уровня
Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб не утратил привлекательность для игроков топ-уровня.
Согласно свежим слухам, нападающий "Фиорентины" Душан Влахович имеет большие сомнения насчет перехода в "Арсенал", несмотря на готовность "канониров" на него потратиться.
Однако Артета, чей клуб не попадает в Лигу Чемпионов с 2016 года, еще никогда не сталкивался с игроком, для которого "Арсенал" не выглядел бы привлекательно.
"Исторически этот клуб всегда боролся за лучших игроков в мире, и лучшие игроки в мире всегда были заинтересованы в переходе сюда".
"Я считаю, что ситуация не изменилась. Это одна из наших главных сил".
"Каждый раз, когда я разговариваю с каким-либо игроков, они так хотят перейти сюда. Я не сталкивался с тем, чтобы ситуация была другой".
"Наша способность завлекать людей в свой клуб является нашим большим преимуществом", — цитирует Артету Sky Sports.
12.01.2022 16:00
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Последние комментарии:
не надо, пускай его щольсе забирает
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Не совсем так. Арсенал это трамплин в клуб топ уровня для будущих игроков топ уровня. Как условная Бенфика, Боруссия, Порту, Аякс и т.д.
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