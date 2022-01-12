Артета уверен, что "Арсенал" по-прежнему привлекателен для игроков топ-уровня

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб не утратил привлекательность для игроков топ-уровня.

Согласно свежим слухам, нападающий "Фиорентины" Душан Влахович имеет большие сомнения насчет перехода в "Арсенал", несмотря на готовность "канониров" на него потратиться.



Однако Артета, чей клуб не попадает в Лигу Чемпионов с 2016 года, еще никогда не сталкивался с игроком, для которого "Арсенал" не выглядел бы привлекательно.



"Исторически этот клуб всегда боролся за лучших игроков в мире, и лучшие игроки в мире всегда были заинтересованы в переходе сюда".



"Я считаю, что ситуация не изменилась. Это одна из наших главных сил".



"Каждый раз, когда я разговариваю с каким-либо игроков, они так хотят перейти сюда. Я не сталкивался с тем, чтобы ситуация была другой".



"Наша способность завлекать людей в свой клуб является нашим большим преимуществом", — цитирует Артету Sky Sports.