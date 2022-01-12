"Арсенал" отправил Балогана в "Мидлсбро"

Нападающий "Арсенала" и молодежной сборной Англии Фоларин Балоган проведет остаток этого сезона в "Мидлсбро" на правах аренды.

20-летний Балоган неожиданно появился в стартовом составе "Арсенала" на матч против "Брентфорда" в рамках первого тура этого сезона Премьер-Лиги.



С тех пор Фоларин сыграл только 74 минуты за "канониров" во всех соревнованиях, поэтому лондонский клуб согласился отпустить своего воспитанника за практикой.



Заручиться услугами Балогана хотели несколько клубов, однако перспективный англичанин достался "речникам", которые сейчас находятся в одной строчке и одном очке от зоны плей-офф Чемпионшипа.



"Мы рады заполучить Фло. Я давно его знаю, и мы определили его в качестве того, кто может усилить нас на вторую половину сезона. У него отличное движение, хорошая скорость, и он прирожденный бомбардир. Мы предвкушаем работу с ним", — сообщил главный тренер "Боро" Крис Уайлдер, пытавшийся заманить Балогана еще в "Шеффилд Юнайтед".