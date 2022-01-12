"Астон Вилла" согласовала компенсацию за Диня

"Астон Вилла" согласовала компенсацию за левого защитника "Эвертона" Люку Диня в размере 25 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, в борьбе за 28-летнего француза "Вилле" удалось опередить "Челси", "Ньюкасл" и "Вест Хэм".



Ожидается, что уже сегодня Динь прибудет в Бирмингем, чтобы пройти медицинское обследование и обсудить заключительные детали личного контракта.



Ранее в этом месяце Динь сообщил "Эвертону", что хочет уйти. Люка угодил в опалу к главному тренеру "ирисок" Рафаэлю Бенитесу и перестал играть, что и подтолкнуло его к смене клуба.



Динь обещает стать вторым новичком команды Стивена Джеррарда в это трансферное окно после полузащитника Филиппе Коутиньо, арендованного у "Барселоны".