"Астон Вилла" согласовала компенсацию за Диня
"Астон Вилла" согласовала компенсацию за левого защитника "Эвертона" Люку Диня в размере 25 миллионов фунтов.
По информации Sky Sports, в борьбе за 28-летнего француза "Вилле" удалось опередить "Челси", "Ньюкасл" и "Вест Хэм".
Ожидается, что уже сегодня Динь прибудет в Бирмингем, чтобы пройти медицинское обследование и обсудить заключительные детали личного контракта.
Ранее в этом месяце Динь сообщил "Эвертону", что хочет уйти. Люка угодил в опалу к главному тренеру "ирисок" Рафаэлю Бенитесу и перестал играть, что и подтолкнуло его к смене клуба.
Динь обещает стать вторым новичком команды Стивена Джеррарда в это трансферное окно после полузащитника Филиппе Коутиньо, арендованного у "Барселоны".
12.01.2022 14:00
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Хорошая поддержка у коуча, молодец. От души удачи Стивену, пусть у него получится.
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