Агент: "Коутиньо видит свое будущее в Премьер-Лиге"

Агент Киа Джурабчан рассказал, что полузащитник "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо видит свое будущее в Премьер-Лиге.

Накануне Коутиньо завершил переход в "Виллу" на правах аренды из "Барселона". Еще удивительнее, чем сам этот трансфер, выглядит тот факт, что бирмингемский клуб получил опцию выкупа Филиппе.



Джурабчан вполне допускает, что Коутиньо остается в "Вилле" насовсем, потому что 29-летнему бразильцу нигде не было так хорошо, как в Премьер-Лиге.



"Вилла" взяла на себя часть его зарплаты, но я думаю, гораздо важнее, что Фил отказался от части своей зарплаты. Он так поступил, потому что хотел вернуться в Премьер-Лигу, хотел играть у Стивена (Джеррарда), хотел играть за "Виллу".



"Были и другие клубы, которые были готовы выплачивать его зарплату в полном объеме, но футбольная сторона была важнее".



"Когда в январе мы отправились просить "Барселону" о переходе, мы не рассматривали другие лиги, помимо Премьер-Лиги".



"Эта та лига, в которой он чувствует себя наиболее комфортно. Он очень хотел вернуться, он скучал по Премьер-Лиге".



"Он поиграл в Бундеслиге, он провел отличный сезон там, выиграв Лигу Чемпионов и титул. То был замечательный опыт, а также у него хороший опыт выступлений в Ла Лиге, где он выиграл несколько титулов, кубков".



"Но в конце концов Премьер-Лига с ее интенсивностью и стилем игры — то место, где он видит свое будущее", — сообщил Джурабчан talkSPORT.