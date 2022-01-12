Тухель: "Ничего не помогает нападающим больше, чем голы"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что нападающий Ромелу Лукаку сможет вернуть поддержку фанатов и уверенность в себе, если будет забивать голы.

Лукаку навлек на себя гнев фанатов "Челси" своим резонансным интервью, в котором он поведал о желании вернуться в "Интер" и усомнился в тактике Тухеля.



Однако Тухель не собирается менять Лукаку. Томас понимает, в какой ситуации оказался Ромелу, и видит только одно лекарство — голы.



"Мы не будем заново изобретать его стиль или его как игрока. Он просто может быть Ромелу, и это всех устроит. Он будет забивать голы, потому что он всегда это делает. Ничего не помогает нападающим больше, чем голы".



"Нет такого разговора или видео, которое бы смогло создать то же чувство уверенности, как и забитый гол. Не имеет значения, важный это гол или обычный гол — тебе просто нужно заставить мяч пересечь линию ворот, и это помогает больше всего. Я не сомневаюсь, что он в состоянии помогать нам в данный момент", — цитирует Тухеля Daily Mail.