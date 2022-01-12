Холанд определится со своим будущим в ближайшие две недели

Эрлинг Холанд В ближайшие две недели нападающий Эрлинг Холанд проведет встречу с руководством дортмундской "Боруссии", чтобы определиться со своим будущим.

Как известно, из-за особенности своего контракта Холанд будет доступен для трансфера за фиксированную сумму в 64 миллиона фунтов грядущим летом, и "Боруссия" будет бессильна помешать уходу Эрлинга.

Однако "Боруссия" еще не смирилась с потерей Холанда и готова предложить своему бомбардиру новый контракт. Причем определенность насчет этого нужна клубу из Дортмунда уже в январе.

Как утверждает Sky Sports, "Манчестер Сити" будет главным претендентом на Холанда, если тот решит покинуть "Боруссию" и отправиться в Премьер-Лигу, но у 21-летнего норвежца есть варианты и с другими европейскими грандами.


Метки Боруссия, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2022 11:00

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  1. chelsea88 12.01.2022 12:23 # chelsea88
    Зае6ал уже определятся.

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  2. explosion 12.01.2022 12:11 # explosion
    А в итоге перейдет к тем, кто даст наибольшую з/п и комиссию Райоле. И спортивная составляющая не имеет не малейшего значения.

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  3. frisby 12.01.2022 12:06 # frisby
    зачем ему бестрофейное галубое гавно ? Его Реал ждёт. Жырный макаронник уже договорился.

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  4. mancityman 12.01.2022 11:50 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  5. true-manc 12.01.2022 11:08 # true-manc
    КОРОЛЬ???

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