Холанд определится со своим будущим в ближайшие две недели

В ближайшие две недели нападающий Эрлинг Холанд проведет встречу с руководством дортмундской "Боруссии", чтобы определиться со своим будущим.

Как известно, из-за особенности своего контракта Холанд будет доступен для трансфера за фиксированную сумму в 64 миллиона фунтов грядущим летом, и "Боруссия" будет бессильна помешать уходу Эрлинга.



Однако "Боруссия" еще не смирилась с потерей Холанда и готова предложить своему бомбардиру новый контракт. Причем определенность насчет этого нужна клубу из Дортмунда уже в январе.



Как утверждает Sky Sports, "Манчестер Сити" будет главным претендентом на Холанда, если тот решит покинуть "Боруссию" и отправиться в Премьер-Лигу, но у 21-летнего норвежца есть варианты и с другими европейскими грандами.