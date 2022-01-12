Холанд определится со своим будущим в ближайшие две недели
В ближайшие две недели нападающий Эрлинг Холанд проведет встречу с руководством дортмундской "Боруссии", чтобы определиться со своим будущим.
Как известно, из-за особенности своего контракта Холанд будет доступен для трансфера за фиксированную сумму в 64 миллиона фунтов грядущим летом, и "Боруссия" будет бессильна помешать уходу Эрлинга.
Однако "Боруссия" еще не смирилась с потерей Холанда и готова предложить своему бомбардиру новый контракт. Причем определенность насчет этого нужна клубу из Дортмунда уже в январе.
Как утверждает Sky Sports, "Манчестер Сити" будет главным претендентом на Холанда, если тот решит покинуть "Боруссию" и отправиться в Премьер-Лигу, но у 21-летнего норвежца есть варианты и с другими европейскими грандами.
12.01.2022 11:00
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Последние комментарии:
Зае6ал уже определятся.
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А в итоге перейдет к тем, кто даст наибольшую з/п и комиссию Райоле. И спортивная составляющая не имеет не малейшего значения.
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зачем ему бестрофейное галубое гавно ? Его Реал ждёт. Жырный макаронник уже договорился.
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛЬ???
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