"Тоттенхэм" хочет Лингарда только летом

"Тоттенхэм" не планирует покупать Джесси Лингарда в январе, а хочет подписать вингера "Манчестер Юнайтед" свободным агентом в конце сезона.

Накануне издание BBC сообщило, что "Тоттенхэм" вступил в переговоры с "Юнайтед" и самим Лингардом, от контракта которого остается полгода.



По информации Sky Sports и ESPN, "шпоры" решили заранее обозначить свой интерес к Джесси, но тратиться на 29-летнего англичанина прямо сейчас не планируют.



Помимо "Тоттенхэма", заполучить Лингарда хотели бы некоторые другие представители Премьер-Лиги, а также клубы Испании и Италии, включая "Барселону" и "Милан".



В данный момент уход Лингарда из "Юнайтед" в январе выглядит маловероятным, несмотря на то, что Джесси сыграл только 13 матчей в этом сезоне за родной клуб во всех соревнованиях.