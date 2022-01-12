"Тоттенхэм" хочет Лингарда только летом

Джесси Лингард "Тоттенхэм" не планирует покупать Джесси Лингарда в январе, а хочет подписать вингера "Манчестер Юнайтед" свободным агентом в конце сезона.

Накануне издание BBC сообщило, что "Тоттенхэм" вступил в переговоры с "Юнайтед" и самим Лингардом, от контракта которого остается полгода.

По информации Sky Sports и ESPN, "шпоры" решили заранее обозначить свой интерес к Джесси, но тратиться на 29-летнего англичанина прямо сейчас не планируют.

Помимо "Тоттенхэма", заполучить Лингарда хотели бы некоторые другие представители Премьер-Лиги, а также клубы Испании и Италии, включая "Барселону" и "Милан".

В данный момент уход Лингарда из "Юнайтед" в январе выглядит маловероятным, несмотря на то, что Джесси сыграл только 13 матчей в этом сезоне за родной клуб во всех соревнованиях.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2022 10:00

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  1. mancunia-planet 12.01.2022 10:05 # mancunia-planet
    Нет чтоб продать его летом, и остальной балласт, попутно уволив Олега. Тупейший менеджмент, которому насрать на футбол.

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