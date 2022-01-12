Рюдигер решил, что не подпишет новый контракт с "Челси"

Защитник Антонио Рюдигер не подпишет новый контракт с "Челси", какие бы условия ему ни были предложены.

За год работы Томаса Тухеля главным тренером "Челси" Рюдигер заслужил репутацию одного из лучших в Премьер-Лиге на своей позиции и помог "синим" выиграть Лигу Чемпионов.



Однако сейчас от контракта Рюдигера остается только полгода, и Антонио уже имеет право свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



Согласно слухам, "Челси" не теряет надежд склонить Рюдигера к новой сделке, однако talkSPORT утверждает, что в следующем сезоне 28-летний игрок сборной Германии точно будет выступать за другой клуб.



В данный момент представители Рюдигера контактируют с несколькими зарубежными клубами, но сам Антонио склоняется к варианту с "Реалом".