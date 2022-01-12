Рюдигер решил, что не подпишет новый контракт с "Челси"
Защитник Антонио Рюдигер не подпишет новый контракт с "Челси", какие бы условия ему ни были предложены.
За год работы Томаса Тухеля главным тренером "Челси" Рюдигер заслужил репутацию одного из лучших в Премьер-Лиге на своей позиции и помог "синим" выиграть Лигу Чемпионов.
Однако сейчас от контракта Рюдигера остается только полгода, и Антонио уже имеет право свободно вести переговоры с зарубежными клубами.
Согласно слухам, "Челси" не теряет надежд склонить Рюдигера к новой сделке, однако talkSPORT утверждает, что в следующем сезоне 28-летний игрок сборной Германии точно будет выступать за другой клуб.
В данный момент представители Рюдигера контактируют с несколькими зарубежными клубами, но сам Антонио склоняется к варианту с "Реалом".
12.01.2022 09:00
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Последние комментарии:
Клуб зделал предложение улучшив финансовые условия но он сам решил гнатся за деньгами!
Хотя была новость что и Реал не готов 16млн как бонус платить ему. Так что время для перемен показфвая и другим игрокам что клуб не прогнётся под игрока полность! Иначе много кто захочет так же поступить!
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в МЮ этого негра. всяко лучше Магвайреа будет
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Я даже уже как то и свыкся с этим, не доставляет неудобств, может уходить куда пожелает, но как и Куртуа, Азар, Виллиан и многие другие зазнавшиеся игроки ничего не добьётся и на поле не покажет, тем более без системы Тухэля подобные защитники превращаются обратно в тех кем были раньше, в частности клоунами при Лэмпарде к примеру.
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Навалил большую кучу нигер на эту помойку.
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Кунде сюда давайте
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Пусть валит.
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