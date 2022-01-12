Рюдигер решил, что не подпишет новый контракт с "Челси"

Антонио Рюдигер Защитник Антонио Рюдигер не подпишет новый контракт с "Челси", какие бы условия ему ни были предложены.

За год работы Томаса Тухеля главным тренером "Челси" Рюдигер заслужил репутацию одного из лучших в Премьер-Лиге на своей позиции и помог "синим" выиграть Лигу Чемпионов.

Однако сейчас от контракта Рюдигера остается только полгода, и Антонио уже имеет право свободно вести переговоры с зарубежными клубами.

Согласно слухам, "Челси" не теряет надежд склонить Рюдигера к новой сделке, однако talkSPORT утверждает, что в следующем сезоне 28-летний игрок сборной Германии точно будет выступать за другой клуб.

В данный момент представители Рюдигера контактируют с несколькими зарубежными клубами, но сам Антонио склоняется к варианту с "Реалом".


Метки контракты, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2022 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1554

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 12.01.2022 10:37 # chelsiukpro
    Клуб зделал предложение улучшив финансовые условия но он сам решил гнатся за деньгами!
    Хотя была новость что и Реал не готов 16млн как бонус платить ему. Так что время для перемен показфвая и другим игрокам что клуб не прогнётся под игрока полность! Иначе много кто захочет так же поступить!

    (ответить)

  2. largo-winch 12.01.2022 10:33 # largo-winch
    в МЮ этого негра. всяко лучше Магвайреа будет

    (ответить)

  3. blueswin 12.01.2022 10:01 # blueswin
    Я даже уже как то и свыкся с этим, не доставляет неудобств, может уходить куда пожелает, но как и Куртуа, Азар, Виллиан и многие другие зазнавшиеся игроки ничего не добьётся и на поле не покажет, тем более без системы Тухэля подобные защитники превращаются обратно в тех кем были раньше, в частности клоунами при Лэмпарде к примеру.

    (ответить)

  4. hunter022 12.01.2022 09:31 # hunter022
    Навалил большую кучу нигер на эту помойку.

    (ответить)

  5. scrim 12.01.2022 09:02 # scrim
    Кунде сюда давайте

    (ответить)

  6. danny949494 12.01.2022 09:02 # danny949494
    Пусть валит.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: