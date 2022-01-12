"Юнайтед" предложит Рэшфорду новый контракт

"Манчестер Юнайтед" собирается начать переговоры со своим нападающим Маркусом Рэшфордом о новом контракте.

Действующий контракт Рэшфорда истекает в конце следующего сезона и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, однако на "Олд Траффорд" хотят связать будущее Маркуса на более длительный срок.



Как утверждает ESPN, "красные дьяволы" не придают значения тому, как складывается этот сезон для Рэшфорда. Маркус перенес операцию на плече и сейчас не забивает уже 11 матчей кряду.



"Юнайтед" совершенно не хочет, чтобы Рэшфорд повторил судьбу Поля Погба и Джесси Лингарда, приблизившись к концу своего контракта, поэтому "дьяволы" надеются заключить новую сделку с 24-летним англичанином по окончании этого сезона.