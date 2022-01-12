Джеррард призвал "Виллу" взять реванш у МЮ в субботу

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард призвал своих игроков взять реванш у "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге.

В ближайшую субботу "Вилла" примет на своем поле "Манчестер Юнайтед", который в понедельник вечером выбил подопечных Джеррарда из Кубка Англии.



Джеррард рассматривает предстоящий матч как отличную возможность для игроков быстро избавиться от чувства разочарования и восстановить справедливость — Стивен убежден, что своей игрой "Вилла" не заслуживала поражения.



"Дважды сыграть против одной команды в течение пяти-шести дней — это довольно уникально".



"Это возможность для игроков, чтобы изменить свое настроение на противоположное. Уверен, сейчас они разочарованы. Они сыграли довольно хорошо и доминировали продолжительными отрезками, но не были за это вознаграждены, и на "Вилла Парк" у них будет возможность исправить это".



"Меня не расстроила наша игра. Я лишь расстроен тем, что мы не использовали свои шансы и пропустили нелепый гол", — сообщил Джеррард BBC.