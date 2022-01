Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" нацелился на Луиса Диаса. "Арсенал" договаривается по Душану Влаховичу. Джорджиньо Вейналдум не вернется в "Ньюкасл". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" хочет купить вингера "Порту" Луиса Диаса, оцениваемого в 67 миллионов фунтов. (A Bola)



"Севилья" охладела к нападающему "Юнайтед" Антони Мартиалю. (Marca)



"Арсенал" заинтересован в полузащитнике "Ювентуса" Артуре Мело. (Sky Sport Italia)



"Арсенал" работает над трансфером нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича. (Evening Standard)



Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо хочет взять полузащитника "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле в аренду с опцией выкупа. (Telefoot)



"Тоттенхэм" надеется обзавестись правым защитником, полузащитником и игроком атакующей линии в январе. (The Telegraph)



"Кристал Пэлас" присоединился к числу претендентов на полузащитника Аарона Рэмси, которого "Ювентус" отпускает в этом месяце. (Corriere dello Sport)



"Пэлас" обсуждает покупку нападающего "Арсенала" Эдди Нкетиа, чей контракт истекает в конце сезона. (The Times)



"Ньюкасл" сражается с "Галатасараем" и "Бешикташем" за экс-полузащитника "Юнайтед" Маруана Феллайни. (The Sun)



Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум не заинтересован в возвращении в "Ньюкасл". (Football Insider)



"Брентфорд" и "Брайтон" сделали предложения по нападающему "Реймса" Уго Экетике, но фаворитом в борьбе за 19-летнего француза остается "Ньюкасл". (90min)



"Брайтон" и "Ньюкасл" хотят аргентинского защитника "Фейеноорда" Маркоса Сенеси. (Football Insider)



"Астон Вилла" близка к покупке защитника "Эвертона" Люки Диня. В обратном направлении должен проследовать Анвар Эль-Гази. (The Guardian)



Другое



Долг "Челси" перед своим владельцем Романом Абрамовичем превысил 1.5 млрд. фунтов. (Daily Mail)



Бывший капитан "Арсенала" Лоран Косьелни был лишен капитанской повязки и отстранен от тренировок первой команды в "Бордо". (Daily Mirror)



"Бавария" — единственный в европейских лигах чемпион, завершивший сезон 2020/21 с прибылью. (BBC)



27-летний защитник "Коньяспора" и сборной Турции Ахмет Чалык погиб в автомобильной аварии. (The Guardian)