"Астон Вилла" представила Коутиньо
"Астон Вилла" официально представила полузащитника Филиппе Коутиньо, арендованного у "Барселоны", в качестве своего новичка.
"Вилла" согласовала аренду Коутиньо до конца сезона с опцией выкупа еще на прошлой неделе. С тех пор Филиппе успел пройти медобследование и получить разрешение на работу.
Во вторник Коутиньо впервые посетил базу бирмингемского клуба в Бодимур Хит и получил футболку с 23-м номером, под которым он будет выступать за команду Стивена Джеррарда.
29-летний бразилец без промедления приступает к тренировкам с "Виллой", которая готовится к субботнему матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед", своего обидчика по Кубку Англии.
12.01.2022 00:05
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