"Астон Вилла" представила Коутиньо

"Астон Вилла" официально представила полузащитника Филиппе Коутиньо, арендованного у "Барселоны", в качестве своего новичка.

"Вилла" согласовала аренду Коутиньо до конца сезона с опцией выкупа еще на прошлой неделе. С тех пор Филиппе успел пройти медобследование и получить разрешение на работу.



Во вторник Коутиньо впервые посетил базу бирмингемского клуба в Бодимур Хит и получил футболку с 23-м номером, под которым он будет выступать за команду Стивена Джеррарда.



29-летний бразилец без промедления приступает к тренировкам с "Виллой", которая готовится к субботнему матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед", своего обидчика по Кубку Англии.