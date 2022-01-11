"Ньюкасл" согласовал покупку Криса Вуда

"Ньюкасл" находится на пороге приобретения нападающего "Бернли" Криса Вуда за 20 миллионов фунтов.

"Ньюкасл" забил только 19 голов в 19 матчах этого сезона Премьер-Лиги, а вдобавок недавно потерял с травмой на два месяца своего лучшего бомбардира Каллума Уилсона.



"Сороки" были вынуждены срочно обратиться на трансферный рынок в поисках нападающего, в итоге остановив свой выбор на 30-летнем новозеландце Вуде.



"Бернли" является прямым конкурентом "Ньюкасла" в борьбе за выживание в Премьер-Лиге и только по разнице мячей опережает "сорок" в таблице, однако в контракте Вуда есть условие, позволяющее ему покинуть "Терф Мур" за определенную сумму денег.



По информации Sky Sports, Крис уже направляется на северо-восток Англии, чтобы пройти медобследование и обсудить условия личного контракта с "Ньюкаслом".



Вуд выступает за "Бернли" после своего перехода из "Лидса" за 15 млн. фунтов в 2017 году, в этом сезоне Премьер-Лиги отличившись трижды.



Sky Sports добавляет, что "Ньюкасл" может купить и второго нападающего до конца января. Например, "сороки" ведут переговоры по 19-летнему Уго Экитике, но их первое предложение было отклонено "Реймсом".