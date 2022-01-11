Рангник: "Не удивлюсь, если через пару лет Мактоминей станет капитаном МЮ"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник считает, что его полузащитник Скотт Мактоминей способен стать капитаном команды в течение пары лет.

Если кто-то из игроков "Юнайтед" и прибавил после назначения Рангника, то это определенно Мактоминей.



Скотт забил два гола в трех последних матчах, включая единственный против "Астон Виллы" в Кубке Англии накануне, и Рангник видит у 25-летнего шотландца задатки лидера.



"Он парень из академии, его энергия удивительна. А теперь он также начал забивать голы и проявлять кое-какие лидерские качества".



"Я не удивлюсь, если через пару лет он станет капитаном этой команды", — сообщил Рангник BBC.