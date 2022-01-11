Рангник: "Не удивлюсь, если через пару лет Мактоминей станет капитаном МЮ"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник считает, что его полузащитник Скотт Мактоминей способен стать капитаном команды в течение пары лет.
Если кто-то из игроков "Юнайтед" и прибавил после назначения Рангника, то это определенно Мактоминей.
Скотт забил два гола в трех последних матчах, включая единственный против "Астон Виллы" в Кубке Англии накануне, и Рангник видит у 25-летнего шотландца задатки лидера.
"Он парень из академии, его энергия удивительна. А теперь он также начал забивать голы и проявлять кое-какие лидерские качества".
"Я не удивлюсь, если через пару лет он станет капитаном этой команды", — сообщил Рангник BBC.
11.01.2022 22:00
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