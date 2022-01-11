Конте обсудил планы "Тоттенхэма" на январское окно

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал, что по прошествии трети января, наконец, поговорил с руководством о планах клуба на это трансферное окно.

На днях Конте встретился не только со спортивным директором "шпор" Фабио Паратичи, но и с президентом клуба Даниэлем Леви.



Антонио остался доволен этой встречей, однако уверяет, что никаких требований насчет трансферов не выдвигал, ограничившись рекомендациями.



"Я поговорил с клубом и поделился своими мыслями о нашей ситуации, и это самое важное".



"Дальше уже клуб должен решить, как будет лучше всего. У меня нет ожиданий. Я — тренер, и я знаю, что мы должны решить многие проблемы. Для меня важнее всего было поговорить с клубом. Я сделал это, и теперь клуб должен решить, как нам быть".



"Время покажет, как поступит клуб, хотим ли мы стать сильнее, есть ли у нас возможности для этого".



"Это была хорошая встреча. Владелец и Паратичи начинали этот сезон вместе, я же присоединился к ним на полпути, поэтому они гораздо лучше знают ситуацию, нежели я".



"Это была хорошая встреча, хорошая возможность выразить свои мысли после двух месяцев, что я провел в "Тоттенхэме".



"Я сосредоточен на настоящем. Я могу поделиться своим мнением, но решения принимает клуб, не я. Последнее слово всегда за клубом", — цитирует Конте The Independent.