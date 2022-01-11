"Арсенал" сохраняет серьезный интерес к Влаховичу

"Арсенал" сохраняет серьезный интерес к нападающему "Фиорентины" Душану Влаховичу, однако заключить сделку в этом месяце будет сложно.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уже подтвердил, что открыт к приобретениям в январе. К приглашению нападающего "канониров" подталкивает неопределенная ситуация с будущим Пьер-Эмерика Обамеянга, Александра Лакасетта и Эдди Нкетиа.



В последние недели ходят упорные слухи об интересе "Арсенала" к Влаховичу, и Sky Sports может подтвердить, что 21-летний серб, забивший 18 голов в 22 матчах этого сезона, действительно находится на радаре у "канониров".



Однако итальянский источник издания утверждает, что существует лишь "небольшая вероятность" трансфера Влаховича в этом месяце, несмотря на истекающий через 18 месяцев контракт Душана.



Куда вероятнее, что Влахович останется в "Фиорентине" до лета, а дальше многое будет зависеть от того, как завершит сезон "Арсенал". Душан предпочитает продолжить карьеру в команде из Лиги Чемпионов.