"Челси" готов заплатить "Лиону" за то, чтобы досрочно вернуть Эмерсона

Эмерсон Палмери "Челси" предлагает денежную компенсацию "Лиону" за то, чтобы защитник Эмерсон Палмери досрочно вернулся на "Стэмфорд Бридж".

В августе "Лион" взял Эмерсона в аренду, рассчитанную до конца сезона 2021/22. Обладая Маркосом Алонсо и Беном Чилуэллом, главный тренер "синих" Томас Тухель со спокойной душой отпустил игрока сборной Италии.

Однако в конце прошлого месяца Чилуэлл перенес операцию на крестообразных связках колена и в остатке сезона уже не сыграет. Внезапно у Тухеля не осталось альтернативы 31-летнему Алонсо слева в обороне.

Ранее "Челси" связывали с покупкой Люки Диня из "Эвертона", но The Guardian утверждает, что лондонский клуб решил досрочно отозвать Эмерсона из аренды.

Правда, сделать это в январе "Челси" может только с согласия "Лиона", и за это согласие "синие" готовы заплатить 4 миллиона евро (3.3 млн. фунтов).

В данный момент два клуба продолжают переговоры, но "Лион отклонил оба предыдущих предложения "Челси" по досрочному прекращению аренды.


Метки Лион, Палмери, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2022 19:00

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  1. jirrort 11.01.2022 19:56 # jirrort
    ИМПЕРАТОРЫ!!!

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  2. alexomck 11.01.2022 19:50 # alexomck
    Ола мало того что жид, так ещё и фартовый дед - пол года поюзать игрока, ещё и в + выйти с аренды:)

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  3. chebrec 11.01.2022 19:41 # chebrec
    Это какой-то позор.

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