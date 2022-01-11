"Челси" готов заплатить "Лиону" за то, чтобы досрочно вернуть Эмерсона

"Челси" предлагает денежную компенсацию "Лиону" за то, чтобы защитник Эмерсон Палмери досрочно вернулся на "Стэмфорд Бридж".

В августе "Лион" взял Эмерсона в аренду, рассчитанную до конца сезона 2021/22. Обладая Маркосом Алонсо и Беном Чилуэллом, главный тренер "синих" Томас Тухель со спокойной душой отпустил игрока сборной Италии.



Однако в конце прошлого месяца Чилуэлл перенес операцию на крестообразных связках колена и в остатке сезона уже не сыграет. Внезапно у Тухеля не осталось альтернативы 31-летнему Алонсо слева в обороне.



Ранее "Челси" связывали с покупкой Люки Диня из "Эвертона", но The Guardian утверждает, что лондонский клуб решил досрочно отозвать Эмерсона из аренды.



Правда, сделать это в январе "Челси" может только с согласия "Лиона", и за это согласие "синие" готовы заплатить 4 миллиона евро (3.3 млн. фунтов).



В данный момент два клуба продолжают переговоры, но "Лион отклонил оба предыдущих предложения "Челси" по досрочному прекращению аренды.