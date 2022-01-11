"Тоттенхэм" обратился насчет Лингарда
"Тоттенхэм" обратился насчет приобретения вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.
По информации BBC, "Тоттенхэм" установил контакт и с лагерем Лингарда, и с "Юнайтед", намереваясь воспользоваться тем, что контракт Джесси истекает в конце сезона.
В этом сезоне Лингард еще не выходил в стартовом составе "красных дьяволов" в рамках Премьер-Лиге и даже в матче Кубка Англии против "Астон Виллы" накануне был вынужден довольствоваться только появлением на замену в концовке.
Для Лингарда нет смысла терять еще полсезона, дожидаясь окончания контракта, особенно в свете приближения ЧМ-2022, куда 28-летний вингер надеется поехать со сборной Англии.
Добавим, помимо Лингарда, "шпоры" также ведут переговоры о покупке вингера "Вулверхэмптона" Адамы Траоре.
11.01.2022 18:00
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