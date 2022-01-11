"Ливерпуль" избежал расследования Футбольной Лиги

Футбольная Лига не собирается начинать расследование в отношении "Ливерпуля" по поводу переноса полуфинального матча Кубка Лиги против "Арсенала".

Напомним, Футбольная Лига, под эгидой которой и разыгрывается Кубок Лиги, получила несколько жалоб от клубов по поводу переноса назначенного на прошлый четверг матча.



Футбольная Лига согласилась отложить матч между "Арсеналом" и "Ливерпулем" по просьбе мерсисайдского клуба, который сослался на вспышку коронавируса — вспышку, которая оказалась ложной.



По информации The Independent, руководство Футбольной Лиги осталось удовлетворено объяснениями "красных" насчет обилия ложноположительных результатов тестов на COVID-19, количество которых среди игроков и сотрудников клуба составило аж 40.



"Ливерпуль" доказал, что строго следовал протоколу и не совершал умышленных действий, дабы не играть матч. Поэтому никакого расследования не будет.