"Ливерпуль" избежал расследования Футбольной Лиги

Юрген Клопп и Микель Артета Футбольная Лига не собирается начинать расследование в отношении "Ливерпуля" по поводу переноса полуфинального матча Кубка Лиги против "Арсенала".

Напомним, Футбольная Лига, под эгидой которой и разыгрывается Кубок Лиги, получила несколько жалоб от клубов по поводу переноса назначенного на прошлый четверг матча.

Футбольная Лига согласилась отложить матч между "Арсеналом" и "Ливерпулем" по просьбе мерсисайдского клуба, который сослался на вспышку коронавируса — вспышку, которая оказалась ложной.

По информации The Independent, руководство Футбольной Лиги осталось удовлетворено объяснениями "красных" насчет обилия ложноположительных результатов тестов на COVID-19, количество которых среди игроков и сотрудников клуба составило аж 40.

"Ливерпуль" доказал, что строго следовал протоколу и не совершал умышленных действий, дабы не играть матч. Поэтому никакого расследования не будет.


Метки Арсенал, Кубок Лиги, Ливерпуль, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1156

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. frisby 11.01.2022 17:52 # frisby
    Ну что? Мы снова насрали вам всем в рот дырявые хейтеры. Горите и дальше твари от самого титулованного клуба Англии! Ахахаха

    (ответить)

  2. liverfun 11.01.2022 17:51 # liverfun
    изначально и было все похоже на бред, кто только додумался какие-то жалобы подавать? так можно любому клубу предъявлять за несыгранный матч

    (ответить)

  3. mancunia-planet 11.01.2022 17:50 # mancunia-planet
    Протоколы, блеать. Которые принесли всякие хуисасы пидары из правительства.

    (ответить)

  4. bezviz 11.01.2022 17:42 # bezviz
    мразоты отскочили, но карма все-равно накажет по самые гланды

    (ответить)

  5. naby-keita 11.01.2022 17:35 # naby-keita
    просто соперником Ливерпуля был Арсенал. будь на их месте Ман Ю или Мансити, нет даже Чолси, переноса не было б!

    (ответить)

  6. emil7 11.01.2022 17:34 # emil7
    Все что следует знать о фейкопандемии, тестах, уколах…все для лохов)

    (ответить)

  7. sellman 11.01.2022 17:27 # sellman
    ЛГБТ-формирование «Чепухапуль» в юбилейный 100й раз подтвердило, что является самым позорным сообществом гомосексуалов в мире — пристанище смоктальщиков кожаных леденцов и шлифовальщиков судейских чупа-чупсов.

    фуу, портовые каминауты дырявые

    (ответить)

  8. division 11.01.2022 17:25 # division
    Ну, мы ведь все и до этого случая прекрасно знали, что лузерпуль это самый мразотный клубишко мира

    (ответить)

  9. true-manc 11.01.2022 17:22 # true-manc
    насосала лгбт-активистка

    (ответить)

  10. scauzer11 11.01.2022 17:17 # scauzer11
    ггшки хотели против u-18 сначала сыграть, потом на халяву проскочить, в итоге будут выипаны)

    (ответить)

  11. electric 11.01.2022 17:16 # electric
    КНЯЗИ!!!

    (ответить)

  12. manutd-20champ 11.01.2022 17:14 # manutd-20champ
    бумеранг прилетит неожиданно.

    (ответить)

  13. tursa 11.01.2022 17:11 # tursa
    Сказали пользоваться супер неточными тестами и вдруг все ложноположительные, и что тут расследовать

    (ответить)

  14. yxaxaxaxaxa 11.01.2022 17:10 # yxaxaxaxaxa
    Ахах а обиженные сразу жаловаться побежали
    Молодец Клопп, крути на хую их дальше, с пидорами только так

    (ответить)

  15. b84 11.01.2022 17:10 # b84
    сасать далбаебы ))))))))))))))

    (ответить)

  16. chr1s8rown 11.01.2022 17:02 # chr1s8rown
    Властелин клопп

    (ответить)

  17. felix-the-cat 11.01.2022 17:01 # felix-the-cat
    Красиво обоссана местная фауна особенно ггешки лохи обоссаные

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: