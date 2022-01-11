"Ливерпуль" избежал расследования Футбольной Лиги
Футбольная Лига не собирается начинать расследование в отношении "Ливерпуля" по поводу переноса полуфинального матча Кубка Лиги против "Арсенала".
Напомним, Футбольная Лига, под эгидой которой и разыгрывается Кубок Лиги, получила несколько жалоб от клубов по поводу переноса назначенного на прошлый четверг матча.
Футбольная Лига согласилась отложить матч между "Арсеналом" и "Ливерпулем" по просьбе мерсисайдского клуба, который сослался на вспышку коронавируса — вспышку, которая оказалась ложной.
По информации The Independent, руководство Футбольной Лиги осталось удовлетворено объяснениями "красных" насчет обилия ложноположительных результатов тестов на COVID-19, количество которых среди игроков и сотрудников клуба составило аж 40.
"Ливерпуль" доказал, что строго следовал протоколу и не совершал умышленных действий, дабы не играть матч. Поэтому никакого расследования не будет.
11.01.2022 17:00
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Последние комментарии:
Ну что? Мы снова насрали вам всем в рот дырявые хейтеры. Горите и дальше твари от самого титулованного клуба Англии! Ахахаха
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изначально и было все похоже на бред, кто только додумался какие-то жалобы подавать? так можно любому клубу предъявлять за несыгранный матч
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Протоколы, блеать. Которые принесли всякие хуисасы пидары из правительства.
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мразоты отскочили, но карма все-равно накажет по самые гланды
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просто соперником Ливерпуля был Арсенал. будь на их месте Ман Ю или Мансити, нет даже Чолси, переноса не было б!
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Все что следует знать о фейкопандемии, тестах, уколах…все для лохов)
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ЛГБТ-формирование «Чепухапуль» в юбилейный 100й раз подтвердило, что является самым позорным сообществом гомосексуалов в мире — пристанище смоктальщиков кожаных леденцов и шлифовальщиков судейских чупа-чупсов.
фуу, портовые каминауты дырявые
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Ну, мы ведь все и до этого случая прекрасно знали, что лузерпуль это самый мразотный клубишко мира
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насосала лгбт-активистка
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ггшки хотели против u-18 сначала сыграть, потом на халяву проскочить, в итоге будут выипаны)
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КНЯЗИ!!!
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бумеранг прилетит неожиданно.
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Сказали пользоваться супер неточными тестами и вдруг все ложноположительные, и что тут расследовать
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Ахах а обиженные сразу жаловаться побежали
Молодец Клопп, крути на хую их дальше, с пидорами только так
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сасать далбаебы ))))))))))))))
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Властелин клопп
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Красиво обоссана местная фауна особенно ггешки лохи обоссаные
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