Салах: "Я не прошу безумных вещей"

Мохамед Салах Нападающий Мохамед Салах заявил, что хочет остаться в "Ливерпуле" и не выдвигал "безумных" требований по новому контракту.

Уехавший на Кубок Африки Салах выдающимся образом проводит этот сезон, забив 23 гола в 26 матчах за "Ливерпуль" во всех соревнованиях.

От контракта Мохамеда остается 18 месяцев, и ранее ходили слухи, что благодаря новой сделке 29-летний египтянин рассчитывает стать самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-Лиге.

По словам Салаха, руководство "Ливерпуля" осведомлено о его требованиях, однако эти требования являются разумными, и теперь решение за клубом.

"Я хочу остаться, но это не в моих руках. Это в их руках. Они знают, чего я хочу. Я не прошу безумных вещей".

"Я здесь уже пятый год. Я очень хорошо знаю клуб. Я люблю фанатов. Фанаты любят меня. Но руководству было сказано, какова ситуация. Это в их руках", — сообщил Салах журналу GQ.


Метки контракты, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2022 16:00

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  1. hunter022 11.01.2022 16:25 # hunter022
    Он просит мелочь для такого клуба как Ливерпуль всего навсего 50 лямов в год.

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  2. tursa 11.01.2022 16:22 # tursa
    ну начинается, игры за занавесом, потом будут говорить что он врал и тд и тп
    решите уже вопрос с ним, дайте 350 плюс бонусы сложно чтоли

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