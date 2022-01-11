Салах: "Я не прошу безумных вещей"

Нападающий Мохамед Салах заявил, что хочет остаться в "Ливерпуле" и не выдвигал "безумных" требований по новому контракту.

Уехавший на Кубок Африки Салах выдающимся образом проводит этот сезон, забив 23 гола в 26 матчах за "Ливерпуль" во всех соревнованиях.



От контракта Мохамеда остается 18 месяцев, и ранее ходили слухи, что благодаря новой сделке 29-летний египтянин рассчитывает стать самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-Лиге.



По словам Салаха, руководство "Ливерпуля" осведомлено о его требованиях, однако эти требования являются разумными, и теперь решение за клубом.



"Я хочу остаться, но это не в моих руках. Это в их руках. Они знают, чего я хочу. Я не прошу безумных вещей".



"Я здесь уже пятый год. Я очень хорошо знаю клуб. Я люблю фанатов. Фанаты любят меня. Но руководству было сказано, какова ситуация. Это в их руках", — сообщил Салах журналу GQ.