Клопп: "Ливерпуль" отчаянно нуждается в Минамино"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда "отчаянно нуждается" в Такуми Минамино.

С момента перехода из "Ред Булл" два года назад Минамино отметился только четырьмя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги за "Ливерпуль" — за полсезона аренды в "Саутгемптоне" у Такуми таких появлений больше.



Однако сейчас "красные" проводили Мохамеда Салаха и Садио Мане на Кубок Африки, в связи с чем Клопп возлагает особые надежды на 26-летнего японца, который в минувшее воскресенье против "Шрюсбери" сыграл свои первые минуты после травмы.



"Таки был травмирован. Ничего серьезного, но достаточно серьезно, чтобы он не мог играть".



"Надеюсь, это была не самая долгая реабилитация после травмы в его жизни — или, надеюсь, самая долгая".



"Однако он вернулся, и он очень, очень важен для нас — особенно в свете обилия матчей впереди, когда мы знаем, что двое наших главных парней впереди отсутствуют".



"Это хорошо. Мне очень понравился Таки после своего выхода на замену. Он в очень хорошем состоянии, хотя травма ему слегка помешала".



"Но сейчас он вернулся, и это хорошо. Мы отчаянно в нем нуждаемся", — цитирует Клоппа The Independent.