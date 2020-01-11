Ширер назвал команды, которые попадут в топ-4

Алан Ширер Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер дал свой прогноз по поводу распределения мест в топ-4 Премьер-Лиги по итогам этого сезона.

По словам Ширера, он изменил свое первоначальное предсказание насчет чемпионства и теперь думает, что титул достанется "Манчестер Сити".

В качестве команд, которые финишируют в зоне Лиги Чемпионов, Алан называет "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм".

"До начала сезона я сказал, что Премьер-Лигу выиграет "Челси". Сейчас у меня есть серьезные сомнения насчет этого".

"Манчестер Сити" выдал такую серию... Они просто безжалостны к соперникам, а Пеп (Гвардиола) просто невероятен в том, как он продолжает добывать результаты и заставляет игроков показывать свою лучшую игру".

"Это сложно при таком обилии хороших игроков, потому что каждый хороший игрок хочет играть каждую неделю, и то, как он управляется с этим, имеет огромную важность".

"Поэтому я, наверное, поставлю на "Манчестер Сити". Думаю, их уже никто не обойдет".

"Манчестер Сити", дальше "Ливерпуль", "Челси"...

"Я под впечатлением от работы Артеты в "Арсенале", но я бы сказал, что Антонио Конте, обладая Харри Кейном и Соном впереди, приведет "Тоттенхэм" к четвертому месту", — сообщил Ширер Optus Sport.


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2022 14:00

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  1. mancunia-planet 11.01.2022 14:22 # mancunia-planet
    До начала сезона я был практически уверен, что МЮ уж в топ 4 зайдёт. А сейчас вообще без понятия. Если мимо лч, то это ещё год надежд и мучений, нахуй нпдо бл! Обязаны залезть туда, мне похуй, как хотят.

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  2. electric 11.01.2022 14:14 # electric
    Что за оракул?

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