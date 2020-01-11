Ширер назвал команды, которые попадут в топ-4
Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер дал свой прогноз по поводу распределения мест в топ-4 Премьер-Лиги по итогам этого сезона.
По словам Ширера, он изменил свое первоначальное предсказание насчет чемпионства и теперь думает, что титул достанется "Манчестер Сити".
В качестве команд, которые финишируют в зоне Лиги Чемпионов, Алан называет "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм".
"До начала сезона я сказал, что Премьер-Лигу выиграет "Челси". Сейчас у меня есть серьезные сомнения насчет этого".
"Манчестер Сити" выдал такую серию... Они просто безжалостны к соперникам, а Пеп (Гвардиола) просто невероятен в том, как он продолжает добывать результаты и заставляет игроков показывать свою лучшую игру".
"Это сложно при таком обилии хороших игроков, потому что каждый хороший игрок хочет играть каждую неделю, и то, как он управляется с этим, имеет огромную важность".
"Поэтому я, наверное, поставлю на "Манчестер Сити". Думаю, их уже никто не обойдет".
"Манчестер Сити", дальше "Ливерпуль", "Челси"...
"Я под впечатлением от работы Артеты в "Арсенале", но я бы сказал, что Антонио Конте, обладая Харри Кейном и Соном впереди, приведет "Тоттенхэм" к четвертому месту", — сообщил Ширер Optus Sport.
11.01.2022 14:00
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Последние комментарии:
До начала сезона я был практически уверен, что МЮ уж в топ 4 зайдёт. А сейчас вообще без понятия. Если мимо лч, то это ещё год надежд и мучений, нахуй нпдо бл! Обязаны залезть туда, мне похуй, как хотят.
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Что за оракул?
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