Ширер назвал команды, которые попадут в топ-4

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер дал свой прогноз по поводу распределения мест в топ-4 Премьер-Лиги по итогам этого сезона.

По словам Ширера, он изменил свое первоначальное предсказание насчет чемпионства и теперь думает, что титул достанется "Манчестер Сити".



В качестве команд, которые финишируют в зоне Лиги Чемпионов, Алан называет "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм".



"До начала сезона я сказал, что Премьер-Лигу выиграет "Челси". Сейчас у меня есть серьезные сомнения насчет этого".



"Манчестер Сити" выдал такую серию... Они просто безжалостны к соперникам, а Пеп (Гвардиола) просто невероятен в том, как он продолжает добывать результаты и заставляет игроков показывать свою лучшую игру".



"Это сложно при таком обилии хороших игроков, потому что каждый хороший игрок хочет играть каждую неделю, и то, как он управляется с этим, имеет огромную важность".



"Поэтому я, наверное, поставлю на "Манчестер Сити". Думаю, их уже никто не обойдет".



"Манчестер Сити", дальше "Ливерпуль", "Челси"...



"Я под впечатлением от работы Артеты в "Арсенале", но я бы сказал, что Антонио Конте, обладая Харри Кейном и Соном впереди, приведет "Тоттенхэм" к четвертому месту", — сообщил Ширер Optus Sport.