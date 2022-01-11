Тухель не исключает уход Баркли в аренду

Главный тренер "Челси" Томас Тухель подтвердил, что не исключает уход полузащитника Росса Баркли в аренду на вторую половину сезона.

После своего перехода из "Эвертона" четыре года назад Баркли так и не стал основным для "Челси" игроком. В этом сезоне Росс отметился только четырьмя появлениями в стартовом составе "синих".



28-летнего англичанина связывают с уходом в аренду в январе, и Тухель готов обсудить такой вариант с подопечным.



"Мы пока не обсуждали это (аренду). Это зависит от того, чего хочет Росс, какие возможности есть и насколько это разумно. Давайте посмотрим".



"Шанс сыграть есть всегда. Это не так, что ты получаешь шанс только в Кубке Англии. Учитывая ковид и травмы, ты всегда можешь выйти на поле".



"В этом плане ничего не поменялось — ни для Росса, ни для кого-либо еще, — цитирует Тухеля talkSPORT.