Дин Хендерсон настаивает на трансфере в январе

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон попросил отпустить его из клуба в январе.



Хендерсон неожиданно не попал в заявку "Юнайтед" на матч 3-го раунда Кубка Англии против "Астон Виллы" накануне. Вместо 24-летнего англичанина ворота "красных дьяволов" защищал первый номер команды Давид Де Хеа.



Как сообщает Manchester Evening News, отсутствие Хендерсона связано с болезнью. Дин чувствовал себя неважно на прошлой неделе, хотя и тренировался в воскресенье, за день до матча.



Вместе с тем Хендерсон, сыгравший только два матча в этом сезоне, по-прежнему недоволен своей ситуацией и настаивает на трансфере. После победы 1:0 наставник "Юнайтед" Ральф Рангник подтвердил изданию talkSPORT, что Дин попросил его отпустить, однако в данный момент клуб не готов на это пойти.



Если "Юнайтед" все-таки решится отпустить Хендерсона за игровой практикой в январе, talkSPORT ожидает, что одним из претендентов на Дина будет "Ньюкасл".