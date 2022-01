Рангник не может объяснить неважную форму Рэшфорда

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что затрудняется объяснить неважную форму нападающего Маркуса Рэшфорда.

Накануне 24-летний Рэшфорд поучаствовал в победе 1:0 над "Астон Виллой" в Кубке Англии, но показал неубедительную игру возле чужих ворот и продлил свою безголевую серию до 11 матчей. Маркус не может отличиться с выезда к "Тоттенхэму" в октябре.



Рангник не понимает, в чем дело, но не видит повода слишком переживать, потому что Рэшфорд очень старается — и на тренировках, и в матчах.



"На самом деле, я не знаю. Думаю, он упорно старается. Последние пару дней он хорошо тренировался и поэтому вполне заслуженно попал в стартовый состав".



"Думаю, в первом тайме мы довольно часто находили его передачами и пытались снабжать его мячом в штрафной. Во втором тайме это происходило не так часто, и именно поэтому в концовке матча я решил сделать две замены, выпустив Энтони Элангу и Джесси Лингарда".



"Очень важно, что мы вышли в следующий раунд. Да, уверенность в себе — это важно, особенно для нападающих. Также им важно забивать голы регулярно и иметь свои моменты славы".



"Конечно, для Маркуса было бы хорошо забить, но до тех пор, пока он старается и хорошо тренируется, я не вижу здесь большой проблемы", — цитирует Рангника Sky Sports.





Another long essay for this right @MarcusRashford? pic.twitter.com/OCxiou99zf