Рангник не может объяснить неважную форму Рэшфорда

Маркус Рэшфорд Рулевой "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что затрудняется объяснить неважную форму нападающего Маркуса Рэшфорда.

Накануне 24-летний Рэшфорд поучаствовал в победе 1:0 над "Астон Виллой" в Кубке Англии, но показал неубедительную игру возле чужих ворот и продлил свою безголевую серию до 11 матчей. Маркус не может отличиться с выезда к "Тоттенхэму" в октябре.

Рангник не понимает, в чем дело, но не видит повода слишком переживать, потому что Рэшфорд очень старается — и на тренировках, и в матчах.

"На самом деле, я не знаю. Думаю, он упорно старается. Последние пару дней он хорошо тренировался и поэтому вполне заслуженно попал в стартовый состав".

"Думаю, в первом тайме мы довольно часто находили его передачами и пытались снабжать его мячом в штрафной. Во втором тайме это происходило не так часто, и именно поэтому в концовке матча я решил сделать две замены, выпустив Энтони Элангу и Джесси Лингарда".

"Очень важно, что мы вышли в следующий раунд. Да, уверенность в себе — это важно, особенно для нападающих. Также им важно забивать голы регулярно и иметь свои моменты славы".

"Конечно, для Маркуса было бы хорошо забить, но до тех пор, пока он старается и хорошо тренируется, я не вижу здесь большой проблемы", — цитирует Рангника Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Рангник, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2022 11:00

Количество просмотров Просмотров: 322

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mufc1994 11.01.2022 11:26 # mufc1994
    Детей кормить зае6ался. Сэр е6аный, в такого мусора превратиться это пи3дец

    (ответить)

  2. sayanara 11.01.2022 11:24 # sayanara
    А ты вообще способен, что-нибудь объяснить?)))))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: