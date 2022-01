Светская хроника за вторник

"Манчестер Сити" интересуется Лукой Модричем. ПСЖ готов приютить Криштиану Роналду. "Арсеналу" нужно готовить 150 миллионов фунтов на Душана Влаховича. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Реала" Луке Модричу. (El Nacional)



Защитник "Сити" Натан Аке может стать целью для "Милана". (The Sun)



"Юнайтед" заинтересован в полузащитнике менхенгладбахской "Боруссии" Денисе Закариа, но пока не выдвигал свое предложение по игроку. (Fabrizio Romano)



ПСЖ готов переманить нападающего "Юнайтед" Криштиану Роналду. (Le 10 Sport)



ПСЖ сделал официальное предложение защитнику "Челси" Антонио Рюдигеру. (Foot Mercato)



Рюдигер предпочитает "Реал", если ему будет суждено покинуть "Челси". (Football.London)



"Челси" готов заплатить компенсацию "Лиону" ради возможности досрочно отозвать из аренды крайнего защитника Эмерсона Палмери. (Daily Mail)



Нападающий "Фиорентины" Душан Влахович обошелся бы "Арсеналу" в 150 миллионов фунтов, учитывая компенсацию и стоимость контракта. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" готов выслушать предложения по полузащитнику Деле Алли. (Sky Sports)



"Тоттенхэм" отклонил предложение "Аякса" в 15 млн. фунтов о покупке вингера Стивена Бергвейна. (De Telegraaf)



ПСЖ, "Милан", "Рома", "Лион" и "Ньюкасл" находятся среди клубов, заинтересованных в полузащитнике "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле. (Daily Star)



"Лилль" продаст защитника Свена Ботмана в "Ньюкасл" только за 42 млн. фунтов. (Daily Star)



"Лилль" не опустит Ботмана в январе. (The Athletic)



"Арсеналу" или "Ньюкаслу" придется выложить 15 млн. фунтов, чтобы заполучить 31-летнего полузащитника ПСЖ Джорджиньо Вейналдума в январе. (Fichajes)



ПСЖ едва ли отпустит Вейналдума посреди сезона. (Sky Sports)



"Мидлсбро" договорился об аренде нападающего "Арсенала" Фоларина Балогана до конца сезона. (Daily Mail)



"Вест Хэм" задумывается об аренде сенегальского нападающего ПСЖ Абду Диалло. (RMC Sport)



Другое



Количество заражений коронавирусом среди игроков и сотрудников клубов Премьер-Лиги снижается вторую неделю подряд — только 72 случая на сей раз. (BBC)



Футбольная Лига попросила игроков добираться на матчи на своих личных автомобилях. (Daily Mail)



Валлийский полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмси заразился коронавирусом. (Daily Mail)



Бывшему нападающему "Челси" Андрею Шевченко грозит увольнение с поста главного тренера "Дженоа" спустя два месяца после назначения. (Daily Mirror)



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд вновь встречается со своей любовью детства после болезненного расставания восемь месяцев назад. (The Sun)