Светская хроника за вторник
"Манчестер Сити" интересуется Лукой Модричем. ПСЖ готов приютить Криштиану Роналду. "Арсеналу" нужно готовить 150 миллионов фунтов на Душана Влаховича. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Реала" Луке Модричу. (El Nacional)
Защитник "Сити" Натан Аке может стать целью для "Милана". (The Sun)
"Юнайтед" заинтересован в полузащитнике менхенгладбахской "Боруссии" Денисе Закариа, но пока не выдвигал свое предложение по игроку. (Fabrizio Romano)
ПСЖ готов переманить нападающего "Юнайтед" Криштиану Роналду. (Le 10 Sport)
ПСЖ сделал официальное предложение защитнику "Челси" Антонио Рюдигеру. (Foot Mercato)
Рюдигер предпочитает "Реал", если ему будет суждено покинуть "Челси". (Football.London)
"Челси" готов заплатить компенсацию "Лиону" ради возможности досрочно отозвать из аренды крайнего защитника Эмерсона Палмери. (Daily Mail)
Нападающий "Фиорентины" Душан Влахович обошелся бы "Арсеналу" в 150 миллионов фунтов, учитывая компенсацию и стоимость контракта. (Daily Mail)
"Тоттенхэм" готов выслушать предложения по полузащитнику Деле Алли. (Sky Sports)
"Тоттенхэм" отклонил предложение "Аякса" в 15 млн. фунтов о покупке вингера Стивена Бергвейна. (De Telegraaf)
ПСЖ, "Милан", "Рома", "Лион" и "Ньюкасл" находятся среди клубов, заинтересованных в полузащитнике "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле. (Daily Star)
"Лилль" продаст защитника Свена Ботмана в "Ньюкасл" только за 42 млн. фунтов. (Daily Star)
"Лилль" не опустит Ботмана в январе. (The Athletic)
"Арсеналу" или "Ньюкаслу" придется выложить 15 млн. фунтов, чтобы заполучить 31-летнего полузащитника ПСЖ Джорджиньо Вейналдума в январе. (Fichajes)
ПСЖ едва ли отпустит Вейналдума посреди сезона. (Sky Sports)
"Мидлсбро" договорился об аренде нападающего "Арсенала" Фоларина Балогана до конца сезона. (Daily Mail)
"Вест Хэм" задумывается об аренде сенегальского нападающего ПСЖ Абду Диалло. (RMC Sport)
Другое
Количество заражений коронавирусом среди игроков и сотрудников клубов Премьер-Лиги снижается вторую неделю подряд — только 72 случая на сей раз. (BBC)
Футбольная Лига попросила игроков добираться на матчи на своих личных автомобилях. (Daily Mail)
Валлийский полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмси заразился коронавирусом. (Daily Mail)
Бывшему нападающему "Челси" Андрею Шевченко грозит увольнение с поста главного тренера "Дженоа" спустя два месяца после назначения. (Daily Mirror)
Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд вновь встречается со своей любовью детства после болезненного расставания восемь месяцев назад. (The Sun)
11.01.2022 10:00
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Последние комментарии:
Хахахаха Лузерка рили крысанула, правильно Гритка говорит мышиные поступки ежжи
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Астон Вилла старается не усложнять как процесс выбора тренеров, так и поиск новых футболистов.
У клуба есть деньги и исторический потенциал. Вилле, чтобы приблизиться к лучшим командам, ни к чему проявлять оригинальность в духе беспородных середняков. Она тратит с размахом и берет имена, которые всем хорошо известны.
Январь не стал исключением. Астон Вилла, не сделав шага вперед на футбольном поле, продолжает там же, где остановилась летом. Клуб уже оформил аренду Филиппе Коутиньо и близок к тому, чтобы подписать Люку Диня, который разругался с менеджером Эвертона Рафаэлем Бенитесом.
Проблема в том, что этот подход отдает самим Эвертоном, который несколько лет не строил команду, а подписывал звезд второго порядка, став только слабее. Это не значит, что Астон Вилла пойдет по тому же пути, но ее подход на рынке может как вдохновлять, так и настораживать.
В Премьер-лиге стать частью элиты сложно даже на короткий период. Опыт показывает, что к лучшим подбираются не те, кто громко заявляет о своем желании. Если исключить клубы "большой шестерки", в последние 20 лет в Лигу чемпионов из Англии выходили только две команды — Эвертон Мойеса и чемпионский Лестер. В обоих случаях речь не шла о громких заявлениях, а на рынке они брали не самые очевидные варианты. Игроков, чей потенциал еще не успел раскрыться на серьезном уровне.
Коутиньо в этом году будет 30 лет. Понятно, что с точки зрения чистого таланта бразилец — сильнейший футболист в составе Виллы. Но тут актуален тот же вопрос, что и со звездами Эвертона: почему игрок такого таланта в пиковом возрасте оказывается в середняке? Выбирайте причину сами, но Коутиньо не нужен топ-командам, среди которых хочет быть Вилла.
Диню 28. Его последние годы не были полным разочарованием, как у Коутиньо, но и француз спустился из Барселоны вниз, чтобы стать первым парнем на деревне. От него можно ждать стабильности, которой не будет у Коутиньо. Но Вилла берет Диня не из необходимости, а просто потому что открылась такая возможность, которой почему-то не пользуются клубы побольше.
Я думаю, что Динь, в отличие от Коутиньо, станет усилением, но сути подхода это не меняет.
Астон Вилла также хочет подписать Ива Биссума из Брайтона, который и сам уверен в том, что он — лучший опорник Премьер-лиги. Интерес к Биссума приписывали топ-клубам. Если Вилла подпишет его, то это будет выглядеть большим успехом с одной стороны. А если посмотреть с другой, появляются вопросы. Почему он переходит в Астон Виллу? Он не интерес большим клубам? Или интересен, но ставит в приоритет что-то другое?
Сложно выйти на новый уровень, раздавая большие контракты игрокам, которых клубы этого уровня не принимают. Хотя и веселее, чем искать новые имена, которым еще предстоит раскрыться.
Простота Астон Виллы объясняется ее возможностями и породой, а усложняют все бедные и безликие. Но в Англии есть клубы богаче и породистее, до которых Вилла не дотянется. Возможно, следовало бы для начала выиграть гонку организационной и тренерской мысли у всех остальных. Как делали те, кому удавалось хотя бы на время стать частью элиты.
Иван Громиков, специально для Фапл.ру
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как бы отнеслись в других странах к отключению интернета?
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Лузеркуй отправить в шип!!!!!
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> Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Реала" Луке Модричу. (El Nacional)
> Защитник "Сити" Натан Аке может стать целью для "Милана". (The Sun)
КОРОЛИ!!!
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Скажи глазам твоим
Пусть, пусть в сон мой
Не приходят,
Ни яркими, ни темными от слез,
Пусть, пусть сердце не тревожат…
Упали годы мне на плечи,
Не скинуть эту ношу бытия…
Пусть! Приходи - останемся с тобою,
На вечный миг, в котором ты и я!
Кто знает, может, это лишь начало
Всего того, что будет впереди.
Кто знает, может, это лишь начало
Всего того, что будет впереди.
Скажи губам твоим
Пусть, пусть в сон мой
Не приходят,
Ни нежностью, ни ропотом угроз,
Пусть, пусть сердце не тревожат…
Упали годы мне на плечи,
Не скинуть эту ношу бытия…
Пусть! Приходи - останемся с тобою,
На вечный миг, в котором ты и я!
Кто знает, может, это лишь начало
Всего того, что будет впереди.
Кто знает, может, это лишь начало
Всего того, что будет впереди.
Приходи - останемся с тобою,
На вечный миг, в котором ты и я!
Кто знает, может, это лишь начало
Всего того, что будет впереди.
Кто знает, может, это лишь начало
Всего того, что будет впереди.
Приходи - останемся с тобою,
На вечный миг, в котором ты и я!
Кто знает, может, это лишь начало
Всего того, что будет впереди.
Кто знает, может, это лишь начало
Всего того, что будет впереди.
(ответить)
Нападающий "Фиорентины" Душан Влахович обошелся бы "Арсеналу" в 150 миллионов фунтов, учитывая компенсацию и стоимость контракта. (Daily Mail)
Источник: http://fapl.ru/posts/90707/
Помечтали радужные и хватит.
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