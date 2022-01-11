"Атлетико" рассматривает Аспиликуэту на замену Триппьеру

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта вошел в шорт-лист "Атлетико" на замену проданному в "Ньюкасл" Кирану Триппьеру.

На прошлой неделе "Атлетико" попрощался с Триппьером, выручив за 31-летнего англичанина 12 миллионов фунтов.



В лице Кирана "Атлетико" лишился твердого игрока основы, и теперь чемпионам Ла Лиги нужно восполнить эту потерю на правом фланге обороны.



По информации ESPN "Атлетико" составил шорт-лист из четырех кандидатов. В этот список, помимо упомянутого Аспиликуэты, вошли Даниэль Васс из "Валенсии", Седрик Соареш из "Арсенала" и Нелсон Семеду из "Вулверхэмптона".



Контракт Сесара истекает в конце этого сезона, и на "Стэмфорд Бридж" всерьез опасаются, что 32-летний испанец откажется продлить свое пребывание в клубе, предпочтя вернуться на родину.



Впрочем, даже если Аспиликуэта не согласится продлить свой контракт, "Челси" не заинтересован в расставании с Сесаром в январе.