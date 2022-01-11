Рангник объяснил, почему Роналду пропустил матч с "Виллой"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник объяснил отсутствие нападающего Криштиану Роналду в матче Кубка Англии против "Астон Виллы".

Как и Фил Джонс с Харри Магуайром, 36-летний Роналду не попал в заявку на победный для "Юнайтед" матч против "Виллы" в понедельник вечером (1:0).



Однако все трое должны вернуться к уикенду. У Криштиану возникли проблемы мышечного характера, и Рангник просто решил поберечь своего лучшего бомбардира.



"Я разговаривал с Криштиану вчера перед тренировкой, и он сказал мне, что в последние пару дней у него кое-какие проблемы".



"Это небольшие проблемы, но в конце концов мы решили, что будет разумнее избежать каких-либо рисков в матче, который может продлиться 120 минут. Поэтому мы просто решили дать ему передышку".



"Эти проблемы касаются его бедра, мышцы бедра. Думаю, там ничего серьезного", — цитирует Рангника ESPN.