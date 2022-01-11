Рангник объяснил, почему Роналду пропустил матч с "Виллой"

Криштиану Роналду Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник объяснил отсутствие нападающего Криштиану Роналду в матче Кубка Англии против "Астон Виллы".

Как и Фил Джонс с Харри Магуайром, 36-летний Роналду не попал в заявку на победный для "Юнайтед" матч против "Виллы" в понедельник вечером (1:0).

Однако все трое должны вернуться к уикенду. У Криштиану возникли проблемы мышечного характера, и Рангник просто решил поберечь своего лучшего бомбардира.

"Я разговаривал с Криштиану вчера перед тренировкой, и он сказал мне, что в последние пару дней у него кое-какие проблемы".

"Это небольшие проблемы, но в конце концов мы решили, что будет разумнее избежать каких-либо рисков в матче, который может продлиться 120 минут. Поэтому мы просто решили дать ему передышку".

"Эти проблемы касаются его бедра, мышцы бедра. Думаю, там ничего серьезного", — цитирует Рангника ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, травмы

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2022 08:00

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