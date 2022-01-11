Клубы Футбольной Лиги требуют расследования в отношении "Ливерпуля"
Футбольная Лига получила ряд жалоб от своих клубов на перенос первого полуфинального матча Кубка Лиги между "Арсеналом" и "Ливерпулем".
"Арсенал" и "Ливерпуль" должны были встретиться на "Эмирейтс" в прошлый четверг, однако тот матч был отменен из-за вспышки коронавируса в мерсисайдском клубе.
Позднее главный тренер "красных" Юрген Клопп признал, что никакой вспышки и не было — только защитник Трент Александер-Арнольд по-настоящему заразился COVID-19, тогда как тесты других оказались ложноположительными.
Как сообщает The Athletic, отдельные клубы Футбольной Лиги пожаловались на перенос этого кубкового матча и потребовали начать расследование в отношении "Ливерпуля".
Клубы хотят знать, когда точно "красные" узнали о ложноположительных результатах тестов на коронавирус — возможно, откладывать матч и не было необходимости.
Эти жалобы во многом обусловлены недовольством клубов, многим из которых Футбольная Лига ранее отказала в переносе матчей.
Добавим, что точность экспресс-тестов, которые ежедневно используют клубы Премьер-Лиги, составляет 99.97%, поэтому наличие сразу нескольких ложноположительных результатов выглядит странным.
11.01.2022 07:00
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Последние комментарии:
про Тоттенчлен такого расследования не было)
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Крысиный клуб.
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Клубы хотят знать, когда точно "красные" узнали о ложноположительных результатах тестов на коронавирус — возможно, откладывать матч и не было необходимости.
то есть эти терпилы не просят наказать за выявление ложноположительных результатах, а хотят знать когда это случилось?! тупикал пенсы)))
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Клоп -мошенник , давно известно
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