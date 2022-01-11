Клубы Футбольной Лиги требуют расследования в отношении "Ливерпуля"

Юрген Клопп Футбольная Лига получила ряд жалоб от своих клубов на перенос первого полуфинального матча Кубка Лиги между "Арсеналом" и "Ливерпулем".

"Арсенал" и "Ливерпуль" должны были встретиться на "Эмирейтс" в прошлый четверг, однако тот матч был отменен из-за вспышки коронавируса в мерсисайдском клубе.

Позднее главный тренер "красных" Юрген Клопп признал, что никакой вспышки и не было — только защитник Трент Александер-Арнольд по-настоящему заразился COVID-19, тогда как тесты других оказались ложноположительными.

Как сообщает The Athletic, отдельные клубы Футбольной Лиги пожаловались на перенос этого кубкового матча и потребовали начать расследование в отношении "Ливерпуля".

Клубы хотят знать, когда точно "красные" узнали о ложноположительных результатах тестов на коронавирус — возможно, откладывать матч и не было необходимости.

Эти жалобы во многом обусловлены недовольством клубов, многим из которых Футбольная Лига ранее отказала в переносе матчей.

Добавим, что точность экспресс-тестов, которые ежедневно используют клубы Премьер-Лиги, составляет 99.97%, поэтому наличие сразу нескольких ложноположительных результатов выглядит странным.


Метки Арсенал, Кубок Лиги, Ливерпуль, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2022 07:00

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  1. naby-keita 11.01.2022 07:24 # naby-keita
    про Тоттенчлен такого расследования не было)

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  2. high-malvern 11.01.2022 07:18 # high-malvern
    Крысиный клуб.

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  3. largo-winch 11.01.2022 07:13 # largo-winch
    Клубы хотят знать, когда точно "красные" узнали о ложноположительных результатах тестов на коронавирус — возможно, откладывать матч и не было необходимости.

    то есть эти терпилы не просят наказать за выявление ложноположительных результатах, а хотят знать когда это случилось?! тупикал пенсы)))

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  4. rommkaq1- 11.01.2022 07:11 # rommkaq1-
    Клоп -мошенник , давно известно

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