Джеррард не винит VAR в вылете "Виллы" из Кубка Англии

Стивен Джеррард Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард отказался винить систему VAR в вылете своей команды из Кубка Англии.

В понедельник вечером "Вилла" потерпела поражение 1:0 в гостях у "Манчестер Юнайтед", не сумев ответить на быстрый гол Скотта Мактоминея.

Подопечные Джеррарда забили, причем дважды, однако оба их гола были отменены из-за офсайдов. Особенно спорным выглядит первый эпизод, однако у Стивена нет претензий к рефери Майклу Оливеру и его бригаде.

"Сколько может пройти времени, прежде чем они примут решение? Здесь им потребовалось три с половиной минуты, чтобы разобраться. Они изучали две-три вещи в этом эпизоде".

"Когда у вас есть VAR, и они принимают решение, тебе остается смириться. Ты никак это не изменишь. Проще всего жаловаться на невезение и судейство, но мы этого делать не будем".

"Это было очень тяжело. Мы вылетели из Кубка Англии, но я брался за эту работу, рассматривая это соревнование как возможность далеко продвинуться в нем".

"Парни очень постарались в плане показанной игры, но нам нужно извлечь урок и добавить недостающее. Мы доминировали большими отрезками, но были недостаточно беспощадны".

"Сегодня вечером я увидел достаточно, чтобы понять, что я смогу довести это до ума, но нам нужно извлечь урок и сделать это быстро. Нам нужно быть беспощаднее впереди и плотнее обороняться при передачах с флангов".

"Мы не можем позволять соперникам свободно пробивать головой из нашей вратарской. Вполне очевидно, что с этим нужно разобраться, и мы сделаем это в ближайшее время", — сообщил Джеррард BBC.

Также Джеррард прокомментировал, какой прием ему как легенде "Ливерпуля" оказал "Олд Траффорд".

"Было относительно тихо! Я бывал на стадионах пошумнее, чем этот. Это был хороший кубковый матч, хорошая атмосфера, но что касается того, как меня приняли, то я ничего не почувствовал", — добавил Джеррард.


Метки VAR, Астон Вилла, Джеррард, Кубок Англии, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2022 06:00

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  1. largo-winch 11.01.2022 07:14 # largo-winch
    Было относительно тихо! Я бывал на стадионах пошумнее, чем этот

    Ну Просто ЦАРЬ!!!!
    СТИВИ ДЖИ КОРОЛЬ ОЛД ТРАФФОРДА!

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  2. electric 11.01.2022 06:52 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  3. insomniac 11.01.2022 06:30 # insomniac
    а как его должны были принять? весьма тепло. игрок то был отличный и ничем себя не запятнал.

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  4. glorfindel 11.01.2022 06:23 # glorfindel
    Жозе также про помойку говорил, у них уже лет 10 как нет яиц

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