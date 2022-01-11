Джеррард не винит VAR в вылете "Виллы" из Кубка Англии

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард отказался винить систему VAR в вылете своей команды из Кубка Англии.

В понедельник вечером "Вилла" потерпела поражение 1:0 в гостях у "Манчестер Юнайтед", не сумев ответить на быстрый гол Скотта Мактоминея.



Подопечные Джеррарда забили, причем дважды, однако оба их гола были отменены из-за офсайдов. Особенно спорным выглядит первый эпизод, однако у Стивена нет претензий к рефери Майклу Оливеру и его бригаде.



"Сколько может пройти времени, прежде чем они примут решение? Здесь им потребовалось три с половиной минуты, чтобы разобраться. Они изучали две-три вещи в этом эпизоде".



"Когда у вас есть VAR, и они принимают решение, тебе остается смириться. Ты никак это не изменишь. Проще всего жаловаться на невезение и судейство, но мы этого делать не будем".



"Это было очень тяжело. Мы вылетели из Кубка Англии, но я брался за эту работу, рассматривая это соревнование как возможность далеко продвинуться в нем".



"Парни очень постарались в плане показанной игры, но нам нужно извлечь урок и добавить недостающее. Мы доминировали большими отрезками, но были недостаточно беспощадны".



"Сегодня вечером я увидел достаточно, чтобы понять, что я смогу довести это до ума, но нам нужно извлечь урок и сделать это быстро. Нам нужно быть беспощаднее впереди и плотнее обороняться при передачах с флангов".



"Мы не можем позволять соперникам свободно пробивать головой из нашей вратарской. Вполне очевидно, что с этим нужно разобраться, и мы сделаем это в ближайшее время", — сообщил Джеррард BBC.



Также Джеррард прокомментировал, какой прием ему как легенде "Ливерпуля" оказал "Олд Траффорд".



"Было относительно тихо! Я бывал на стадионах пошумнее, чем этот. Это был хороший кубковый матч, хорошая атмосфера, но что касается того, как меня приняли, то я ничего не почувствовал", — добавил Джеррард.