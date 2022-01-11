МЮ вышел в 4-й раунд Кубка Англии, устояв перед натиском "Виллы"

Скотт Мактоминей Устояв перед натиском "Астон Виллы", "Манчестер Юнайтед" одержал победу 1:0 и вышел в 4-й раунд Кубка Англии.

Хозяева "Олд Траффорд" хорошо начали матч и уже на восьмой минуте праздновали взятие ворот. Фред навесил в центр штрафной площади, откуда удар головой с отскоком от газона нанес Скотт Мактоминей — 1:0.

Открыв счет, "красные дьяволы" отдали инициативу сопернику. "Вилланы" были хороши, диктуя игру и регулярно создавая моменты.

Гости несколько раз потревожили голкипера "Юнайтед" Давида Де Хеа, а на 30-й минуте Олли Уоткинс дерзко обыграл Виктора Линделефа и пробил с близкого расстояния — перекладина!

Хозяева в свою очередь сосредоточились на контратаках, и пару раз получилось неплохо. Удар Эдинсона Кавани был отражен голкипером Эмилиано Мартинесом, попытку пробить Маркуса Рэшфорда нивелировал защитник.

Второй тайм начался с гола "Виллы". Джон Макгинн навесил со штрафного, Эзри Кона сделал скидку вдоль ворот, а Данни Ингс коленом отправил мяч в цель. Рефери Майкл Оливер долго консультировался с коллегами по VAR и даже сам сходил к монитору, но гол не засчитал, обнаружив офсайд у нападающего гостей.

"Вилланы" не стали опускать руки и вскоре вновь принялись оказывать давление. На 59-й минуте уже Уоткинс поразил ворота Де Хеа, но отдававший ему передачу Ингс угодил в офсайд.

Временами "Юнайтед" играл просто на отбой, но все-таки сумел удержать победный счет до финального свистка.

"Вилла" проиграла, но уезжает домой с высоко поднятой головой. Команда Стивена Джеррарда превзошла "Юнайтед" по игре, однако с VAR и реализацией моментов ей не повезло.

"Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла" — 1:0 (1:0)

Гол: Мактоминей 8.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Линделеф, Варан, Шоу, Мактоминей, Фред, Гринвуд, Фернандеш (Лингард 85), Рэшфорд (Эланга 86), Кавани (Ван де Бек 72).

"Астон Вилла": Мартинес, Кэш, Конса, Мингс, Таргетт, Макгинн, Луис, Рэмси (Филоген-Бидас 86), Буэндиа (Эль-Гази 79), Ингс, Уоткинс.

Предупреждения: Рэмси — Далот, Шоу, Фред.


Метки Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2022 00:55

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Последние комментарии:




  1. soulfrommaind 11.01.2022 01:24 # soulfrommaind
    Оливер позор английского судейного корпуса! Муму 15 будет рыдать, выпарим их!!! А Милвоки поломают их там в своей мясорубке

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  2. mancityman 11.01.2022 01:08 # mancityman
    Эй рангники

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  3. jirrort 11.01.2022 01:07 # jirrort
    жирольт лох! ФРЭНК с гораздо более слабым Дерби ,пару лет назад выносил помоечку на трахфорде.А скользящий с очень крепкой Виллой умудрился просрать команде без тренера.Поскорее бы уже таракан свалил и клинический неудачник возглавил пук,ато могут и передумать в руководстве порта.

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  4. ian 11.01.2022 01:06 # ian
    У МЮ меняются соперники, а игра - нет. АВ была интересней.

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  5. true-manc 11.01.2022 01:05 # true-manc
    1 Манчестер Сити 21 53
    ...
    3 Ливерпуль 20 42

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

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  6. true-manc 11.01.2022 01:04 # true-manc
    игра была равна, играли два говна

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  7. mancunia-planet 11.01.2022 01:02 # mancunia-planet
    Кубковый матч, результат еть. На тоненького. Игры нет.
    Выделить можно только Томини, остальные

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  8. girasimus 11.01.2022 01:02 # girasimus
    Манков с победой! По сути сильного соперника выбили. Теперь наравне с Форест можете гордиться.

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  9. unclearness 11.01.2022 00:59 # unclearness
    Норм Миха манков поджигает

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  10. yaxaaabalya 11.01.2022 00:58 # yaxaaabalya
    Фильм посоветуйте годный

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  11. liverfun 11.01.2022 00:58 # liverfun
    прекрасный пример того, что лучшая команда проиграла. судьи, конечно, цирк устроили с разбором гола, все под микроскопом отсмотрели, ища повод не засчитывать, в итоге даже главный судья ушел искать офсайд, первый раз такое вижу

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  12. kukuruzzo 11.01.2022 00:58 # kukuruzzo
    На бровке Рогалик, а за спиной- САФарик.
    Князю Джи брать уроки у повелителя блох.

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  13. electric 11.01.2022 00:58 # electric
    Вилла была намного сильнее по игре. Чудом отскочили последователи вангала.

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  14. yaxaaabalya 11.01.2022 00:57 # yaxaaabalya
    Я только вспомнил что это он,шмельков,всегда топил против мю,вот и горел пукан у далбаеба)))))

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  15. yaxaaabalya 11.01.2022 00:56 # yaxaaabalya
    Долбич миша смотрел игру на фоне,под комментарии такого же далбаеба шмелькова в следствии сего такие посты пишет,дцпшный еблан

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  16. keane16 11.01.2022 00:56 # keane16
    Каким натиском, олигофрен?

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