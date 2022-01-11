МЮ вышел в 4-й раунд Кубка Англии, устояв перед натиском "Виллы"

Устояв перед натиском "Астон Виллы", "Манчестер Юнайтед" одержал победу 1:0 и вышел в 4-й раунд Кубка Англии.

Хозяева "Олд Траффорд" хорошо начали матч и уже на восьмой минуте праздновали взятие ворот. Фред навесил в центр штрафной площади, откуда удар головой с отскоком от газона нанес Скотт Мактоминей — 1:0.



Открыв счет, "красные дьяволы" отдали инициативу сопернику. "Вилланы" были хороши, диктуя игру и регулярно создавая моменты.



Гости несколько раз потревожили голкипера "Юнайтед" Давида Де Хеа, а на 30-й минуте Олли Уоткинс дерзко обыграл Виктора Линделефа и пробил с близкого расстояния — перекладина!



Хозяева в свою очередь сосредоточились на контратаках, и пару раз получилось неплохо. Удар Эдинсона Кавани был отражен голкипером Эмилиано Мартинесом, попытку пробить Маркуса Рэшфорда нивелировал защитник.



Второй тайм начался с гола "Виллы". Джон Макгинн навесил со штрафного, Эзри Кона сделал скидку вдоль ворот, а Данни Ингс коленом отправил мяч в цель. Рефери Майкл Оливер долго консультировался с коллегами по VAR и даже сам сходил к монитору, но гол не засчитал, обнаружив офсайд у нападающего гостей.



"Вилланы" не стали опускать руки и вскоре вновь принялись оказывать давление. На 59-й минуте уже Уоткинс поразил ворота Де Хеа, но отдававший ему передачу Ингс угодил в офсайд.



Временами "Юнайтед" играл просто на отбой, но все-таки сумел удержать победный счет до финального свистка.



"Вилла" проиграла, но уезжает домой с высоко поднятой головой. Команда Стивена Джеррарда превзошла "Юнайтед" по игре, однако с VAR и реализацией моментов ей не повезло.



"Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла" — 1:0 (1:0)



Гол: Мактоминей 8.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Линделеф, Варан, Шоу, Мактоминей, Фред, Гринвуд, Фернандеш (Лингард 85), Рэшфорд (Эланга 86), Кавани (Ван де Бек 72).



"Астон Вилла": Мартинес, Кэш, Конса, Мингс, Таргетт, Макгинн, Луис, Рэмси (Филоген-Бидас 86), Буэндиа (Эль-Гази 79), Ингс, Уоткинс.



Предупреждения: Рэмси — Далот, Шоу, Фред.