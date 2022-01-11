МЮ вышел в 4-й раунд Кубка Англии, устояв перед натиском "Виллы"
Устояв перед натиском "Астон Виллы", "Манчестер Юнайтед" одержал победу 1:0 и вышел в 4-й раунд Кубка Англии.
Хозяева "Олд Траффорд" хорошо начали матч и уже на восьмой минуте праздновали взятие ворот. Фред навесил в центр штрафной площади, откуда удар головой с отскоком от газона нанес Скотт Мактоминей — 1:0.
Открыв счет, "красные дьяволы" отдали инициативу сопернику. "Вилланы" были хороши, диктуя игру и регулярно создавая моменты.
Гости несколько раз потревожили голкипера "Юнайтед" Давида Де Хеа, а на 30-й минуте Олли Уоткинс дерзко обыграл Виктора Линделефа и пробил с близкого расстояния — перекладина!
Хозяева в свою очередь сосредоточились на контратаках, и пару раз получилось неплохо. Удар Эдинсона Кавани был отражен голкипером Эмилиано Мартинесом, попытку пробить Маркуса Рэшфорда нивелировал защитник.
Второй тайм начался с гола "Виллы". Джон Макгинн навесил со штрафного, Эзри Кона сделал скидку вдоль ворот, а Данни Ингс коленом отправил мяч в цель. Рефери Майкл Оливер долго консультировался с коллегами по VAR и даже сам сходил к монитору, но гол не засчитал, обнаружив офсайд у нападающего гостей.
"Вилланы" не стали опускать руки и вскоре вновь принялись оказывать давление. На 59-й минуте уже Уоткинс поразил ворота Де Хеа, но отдававший ему передачу Ингс угодил в офсайд.
Временами "Юнайтед" играл просто на отбой, но все-таки сумел удержать победный счет до финального свистка.
"Вилла" проиграла, но уезжает домой с высоко поднятой головой. Команда Стивена Джеррарда превзошла "Юнайтед" по игре, однако с VAR и реализацией моментов ей не повезло.
"Манчестер Юнайтед" — "Астон Вилла" — 1:0 (1:0)
Гол: Мактоминей 8.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Линделеф, Варан, Шоу, Мактоминей, Фред, Гринвуд, Фернандеш (Лингард 85), Рэшфорд (Эланга 86), Кавани (Ван де Бек 72).
"Астон Вилла": Мартинес, Кэш, Конса, Мингс, Таргетт, Макгинн, Луис, Рэмси (Филоген-Бидас 86), Буэндиа (Эль-Гази 79), Ингс, Уоткинс.
Предупреждения: Рэмси — Далот, Шоу, Фред.
11.01.2022 00:55
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Последние комментарии:
Оливер позор английского судейного корпуса! Муму 15 будет рыдать, выпарим их!!! А Милвоки поломают их там в своей мясорубке
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Эй рангники
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жирольт лох! ФРЭНК с гораздо более слабым Дерби ,пару лет назад выносил помоечку на трахфорде.А скользящий с очень крепкой Виллой умудрился просрать команде без тренера.Поскорее бы уже таракан свалил и клинический неудачник возглавил пук,ато могут и передумать в руководстве порта.
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У МЮ меняются соперники, а игра - нет. АВ была интересней.
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1 Манчестер Сити 21 53
...
3 Ливерпуль 20 42
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
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игра была равна, играли два говна
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Кубковый матч, результат еть. На тоненького. Игры нет.
Выделить можно только Томини, остальные
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Манков с победой! По сути сильного соперника выбили. Теперь наравне с Форест можете гордиться.
(ответить)
Норм Миха манков поджигает
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Фильм посоветуйте годный
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прекрасный пример того, что лучшая команда проиграла. судьи, конечно, цирк устроили с разбором гола, все под микроскопом отсмотрели, ища повод не засчитывать, в итоге даже главный судья ушел искать офсайд, первый раз такое вижу
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На бровке Рогалик, а за спиной- САФарик.
Князю Джи брать уроки у повелителя блох.
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Вилла была намного сильнее по игре. Чудом отскочили последователи вангала.
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Я только вспомнил что это он,шмельков,всегда топил против мю,вот и горел пукан у далбаеба)))))
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Долбич миша смотрел игру на фоне,под комментарии такого же далбаеба шмелькова в следствии сего такие посты пишет,дцпшный еблан
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Каким натиском, олигофрен?
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