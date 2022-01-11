Клопп признался, что вспышка коронавируса в "Ливерпуле" была ложной

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что зафиксированная на прошлой неделе вспышка коронавируса в мерсисайдском клубе оказалась ложной.

На прошлой неделе "Ливерпуль" зафиксировал резкий рост количества заражений COVID-19 среди игроков и сотрудников своего клуба.

"Красные" даже были вынуждены закрыть свою тренировочную базу в Керби на 48 часов и просить Футбольную Лигу отложить назначенный на прошлый четверг первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Арсенала".

Однако эта тревога оказалась ложной. Контрольные ПЦР-тесты показали, что среди игроков коронавирусом заразился только защитник Трент Александер-Арнольд, сообщает Liverpool Echo.

"Просто так получилось. Мы думали, что столкнулись с настоящей вспышкой, но на самом деле у нас было много ложноположительных результатов".

"Однако не мы придумали эти правила, и все эти игроки с ложноположительными результатами не могли сыграть".

"Единственный новый положительный результат оказался у Трента Александер-Арнольда, у всех остальных они были ложноположительными, так что это была тяжелая неделя, потому что парни не могли тренироваться", — сообщил Клопп после победы 4:1 над "Шрюсбери" в Кубке Англии.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2022 00:05

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Последние комментарии:




  1. true-manc 11.01.2022 01:05 # true-manc
    лживые пассивчики

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  2. mancunia-planet 11.01.2022 00:59 # mancunia-planet
    Так корона это не про болезнь, надеюсь все допетрили еб вашу кашу

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  3. jirrort 11.01.2022 00:44 # jirrort
    ROTATOR!!!

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  4. unclearness 11.01.2022 00:42 # unclearness
    хуесос

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  5. mancityman 11.01.2022 00:25 # mancityman
    Хуесос!!!

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  6. electric 11.01.2022 00:21 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  7. thegodfather 11.01.2022 00:09 # thegodfather
    делайте выводы, ваксеры.
    ах да, у вас же уже мозг отказал (

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