Клопп признался, что вспышка коронавируса в "Ливерпуле" была ложной
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что зафиксированная на прошлой неделе вспышка коронавируса в мерсисайдском клубе оказалась ложной.
На прошлой неделе "Ливерпуль" зафиксировал резкий рост количества заражений COVID-19 среди игроков и сотрудников своего клуба.
"Красные" даже были вынуждены закрыть свою тренировочную базу в Керби на 48 часов и просить Футбольную Лигу отложить назначенный на прошлый четверг первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Арсенала".
Однако эта тревога оказалась ложной. Контрольные ПЦР-тесты показали, что среди игроков коронавирусом заразился только защитник Трент Александер-Арнольд, сообщает Liverpool Echo.
"Просто так получилось. Мы думали, что столкнулись с настоящей вспышкой, но на самом деле у нас было много ложноположительных результатов".
"Однако не мы придумали эти правила, и все эти игроки с ложноположительными результатами не могли сыграть".
"Единственный новый положительный результат оказался у Трента Александер-Арнольда, у всех остальных они были ложноположительными, так что это была тяжелая неделя, потому что парни не могли тренироваться", — сообщил Клопп после победы 4:1 над "Шрюсбери" в Кубке Англии.
11.01.2022 00:05
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Последние комментарии:
лживые пассивчики
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Так корона это не про болезнь, надеюсь все допетрили еб вашу кашу
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ROTATOR!!!
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хуесос
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Хуесос!!!
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КНЯЗЬ!!!
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делайте выводы, ваксеры.
ах да, у вас же уже мозг отказал (
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