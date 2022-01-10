Рангник недоволен ленью игроков "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник посетовал, что его игроки слишком лениво ведут себя на поле.

Глядя на яркую и энергичную игру в исполнении "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", Рангника охватывает тоска. Ральф считает, что даже некоторые середняки Премьер-Лиги стараются на поле так, что "Юнайтед" может этому поучиться.



"Юнайтед" пока совершенно не показывает того высокого прессинга, которым славится Рангник, и Ральф требует, чтобы его игроки выкладывались без остатка.



"Это единственный способ, как мы можем соперничать в этой лиге и на этом уровне".



"Когда смотришь матчи, то даже команды не топ-уровня играют энергично. Они хорошо готовы физически, и у них есть дух".



"Это необходимо и нам. Мы должны развить это и применить к своей игре".



"В этом наша работа. Мы должны добиться этого сообща, вместе с игроками. Перечисленные мной качества нужно проявлять в каждом матче", — цитирует Рангника Daily Star.